6 regali di Natale alternativi dall’analisi della bodyshape all’armocromia

Analisi della forma, analisi del colore, personal styling, special event dressing, analisi del guardaroba e personal shopping sono alcuni tra i regali di Natale alternativi proposti della Consulente d’Immagine e Personal Stylist Paola Farina. Per un regalo per Lui e per Lei diverso dal solito.

Manca ancora un mese al Natale e già le strade delle città iniziano ad arricchirsi di luminarie. I negozi allestiscono i primi addobbi e nelle to-do list comincia a comparire qualche accenno ai regali di Natale. Ma come fare per riuscire nell’impresa di trovare un regalo diverso dal solito, che sappia incontrare davvero le esigenze e passioni del destinatario, indistintamente da sesso, età e professione?

È Paola Farina, Consulente d’Immagine, Personal Stylist e autrice del podcast Armadi Scomposti, a suggerire qualche spunto per un’idea originale e per ogni fascia di prezzo. Come ad esempio una consulenza di armocromia, l’analisi della propria bodyshape o ancora una sessione di personal shopping e di event dressing.

Paola Farina, con 20 anni di esperienza nel settore della moda e della comunicazione, spiega: “Credo che sia arrivato il momento di sdoganare il concetto per cui l’armocromia e lo studio del corpo, nella forma e nei colori, siano argomenti solo da donne”. “Tra i miei clienti ho infatti anche tantissimi uomini, che scelgono di affidarsi alla mia esperienza per migliorare la propria immagine. Sia sul posto di lavoro che nel privato. Ecco perché un regalo di Natale così è adatto a chiunque voglia imparare di più del proprio corpo. Allo scopo di apprezzarsi profondamente e trovare lo stile che più si addice”.

I consigli per regali di Natale alternativi all’insegna di stile e colori

Di seguito, i sei consigli della Personal Stylist Paola Farina per dei regali di Natale alternativi per Lui e per Lei:

Regali di Natale, prova l’analisi del colore

meglio nota come armocromia, la color analysis è lo studio e l’individuazione dei colori più adatti alla persona, in base alle caratteristiche fisiche e personali di quest’ultima. Grazie all’analisi del colore, sia lo shopping che la scelta del make up e della cura del capello diventano più semplici e intuitivi;

Analisi della forma

E’ un processo utile a individuare i punti di forza del proprio viso e della silhouette, in modo da valorizzarli attraverso la scelta del giusto accessorio, dell’abito e del tessuto più adatti. Solitamente, questa analisi viene svolta subito dopo l’analisi del colore e facilita anche nelle fasi di acquisto;

Personal styling

il percorso di personal styling è un viaggio alla scoperta e valorizzazione della propria immagine e comprende una consulenza d’immagine completa (analisi del colore e analisi della forma), un test per identificare la propria identità stilistica, la definizione e lo sviluppo della nuova immagine e una sessione di shopping di tre ore. Prevede una serie di incontri con il professionista dal vivo e online ed è disponibile anche in versione PRO con analisi e detox del guardaroba;

Special event dressing

Questo servizio si propone di aiutare le persone a individuare l’outfit perfetto a seconda dell’evento. Prevede un incontro preparatorio online e una fase di ricerca delle tipologie di abiti più adatti solitamente svolta solo dal professionista. E, infine, due ore di shopping con la prova del vestito. Al tutto, si aggiungono le indicazioni su acconciatura e make up;

Regali di natale, prova l’analisi del guardaroba

Più adatta ad armadi non troppo ingombranti. Prevede lo studio, il detox e la creazione di una shopping list. Insieme a una serie di consigli utili a individuare le piattaforme più indicate per smaltire i capi. E, possibilmente, renderli disponibili per un secondo utilizzo in modo da incentivare il second hand, su una vetrina appositamente studiata e preparata grazie all’aiuto della consulente.

Personal shopping, tra i regali di Natale alternativi più apprezzati

Questo servizio include prima l’analisi del corpo, seguita da un incontro di un’ora per stilare una lista di acquisti e individuare i negozi e, infine, una sessione di shopping della durata di quattro ore.

“Quello che ci tengo sempre a sottolineare è che prendersi cura dell’immagine del corpo significa valorizzare le persone a partire dalla loro personalità, studiando le loro inclinazioni, i dettagli meno evidenti e lo stile più adatto. Che non è solo accessori e colori, ma il modo di vedersi di ciascuno nel complesso, allo scopo di guardarsi allo specchio e riconoscersi appieno, trovando nell’immagine esteriore il simbolo della personalità più profonda”, conclude Paola Farina.