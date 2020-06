“Nuova vita. Volando a casa. In Francia”. Wanda Nara e Mauro Icardi si trasferiscono a Parigi, in Francia, insieme ai figli. La super famiglia vola in Francia con un jet privato

Wanda Nara mostra tutti i dettagli della lussuosissima villa in alcune stories su Instagram.

La famiglia Nara e Icardi con il jet privato che li ha portati a Parigi

Nuova vita per la famiglia Icardi. Wanda Nara insieme al marito Mauro e i 5 figli si sono trasferiti a Parigi.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sposati dal 2014. Il calciatore attaccante, ex Inter, dalla scorsa stagione è andato in prestito al Paris Saint Germain e ora si è definitivamente trasferito a Parigi insieme a tutta la famiglia.

La moglie di Icardi mostra su Instagram le foto della meravigliosa villa che hanno preso nella capitale francese.

Che dire, la casa è a dir poco stupefacente. Si tratta di una villa immensa e comprende salone enorme, pavimenti lussuosi, colonnati: una vera casa di lusso.

La casa è dotata anche di un grande giardino e di una piscina che sembra una SPA.

Wanda Nara mostra entusiasta quella che sarà la loro dimora almeno per i prossimi anni. Il rapporto tra Icardi e il club francese, infatti, sembrava si stesse per concludere. E invece, è arrivato a sorpresa il riscatto per 50 milioni di euro e il definitivo trasferimento del calciatore al PSG. Così, tutta la famiglia ha deciso di trasferirsi a Parigi.

E di certo, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno badato a spese. La dimora è a dir poco meravigliosa e i bambini sembrano entusiasti. Giocano e corrono, dopotutto di spazio per loro ce n’è parecchio.

E per fortuna, visto la famiglia numerosa: sono ben 5 figli! 3 avuti da Maxi Lopez, Valentino, Constantino e Benedicto. 2 avuti dalla relazione con Icardi, Francesca e Isabella.

Dopo la lunga quarantena sul lago di Como, in un’altra dimora di proprietà da mille e una notte, ora la sistemazione ideale per una coppia che lascia sempre tutti a bocca aperta.