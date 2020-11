Tra gli infiniti rumors affibbiati a Meghan Markle ce ne è uno che circolava prima che incontrasse Harry.

Il pettegolezzo descriveva un possibile flirt tra l’attrice e il cantante britannico Max George, noto per essere un ex membro della boy band, The Wanted.

L’anno scorso l’artista ha negato di aver avuto contatti con l’attuale duchessa dopo la fine delle nozze di quest’ultima con il produttore americano Trevor Engelson.

Si mormorava che Meghan avesse mandato un messaggio al cantante su Twitter quando era “single e cercava un uomo britannico”.

Il rumor è tornato a circolare qualche settimana fa dopo che l’ex del cantante, la modella Carrie Baker, ha detto che secondo lui e l’attrice si sarebbero sentiti alle sue spalle all’epoca della loro relazione. (Leggi qui).

Ma Max ha aveva già fatto chiarezza su quelle voci durante un’intervista televisiva, negando che i due siano mai stati in contatto.

Durante un’apparizione nel programma mattutino This Morning nel giugno 2019, Max è stato “interrogato” dai padroni di casa Phillip Schofield e Holly Willoughby sulle presunte interazioni con Meghan.

“Hai mandato un messaggio a Meghan Markle?”, ha chiesto Phillip e Max ha risposto: “Non so da dove venga. Ho letto qualcosa durante il fine settimana, ma ho anche letto che stava cercando un inglese. Non so perché le stanno facendo questo al momento. Non c’era niente da parte mia”.

Phillip ha risposto rapidamente: “Era qualcosa da parte di lei?”. Al che Max ha risposto con un chiaro: “No”.

L’incontro tra Harry e Meghan Markle.

Meghan Markle è stata presentata al principe Harry da un amico comune durante un appuntamento all’hotel Dean Street Townhouse a Soho nel 2016.

La loro storia d’amore è stata rivelata circa sei mesi dopo e la coppia ha fatto il suo debutto pubblico insieme agli Invictus Games di Toronto nel settembre 2017.