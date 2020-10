Il principe William avrebbe cercato di ostacolare le nozze tra il fratello Harry e l’attuale moglie Meghan Markle.

A descrivere questa inaspettata posizione di William è Robert Lacey, storico reale e consigliere della serie tv “The Crown”.

L’autore ha esposto tale tesi nel libro “La Battaglia tra fratelli, William e Harry”.

Nel 2016 Harry ha presentato la sua futura moglie a suo padre e sua nonna, che hanno approvato la relazione, a differenza di William.

Il primogenito di Carlo e Lady Diana era preoccupato che suo fratello stesse andando troppo in fretta e non si fece problemi a dire la sua opinione.

“Sembra che tutto si stia muovendo piuttosto rapidamente”, avrebbe detto William a Harry, in base a quanto riferito dalla testimonianza di più di un amico.

Per poi aggiungere anche un’altra frase significativa, ovvero: “Sei sicuro?”.

William si rivolse a suo zio Charles Spencer per mediare con il fratello e convincerlo a prendersi delle tempo prima del grande passo.

La reazione di Harry è stata tutt’altro che positiva e ha anzi spinto il duca del Sussex ad accelerare sulla sua volontà di sposare Meghan il prima possibile.

I due fratelli avrebbero cercato di risanare quella ferita, ma l’autore ritiene che gli effetti siano arrivati fino ai giorni nostri.

Harry e William hanno avuto un atteggiamento molto diverso nei loro fidanzamenti.

Se William ha atteso ben dieci anni prima di sposare Kate Middleton, Harry è stato talmente convinto della sua relazione da non aver bisogno di riflettere ulteriormente.

Le nozze di Harry e Meghan.

Il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle è stato celebrato sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

I due si sono conosciuti durante un appuntamento al buio organizzato a Londra nell’estate del 2016 da un’amica comune, Violet von Westenholz, amica d’infanzia di Harry.

Da quel momento le loro strade non si sono più divise e oggi hanno anche un figlio, Archie.

La stampa britannica più conservatrice abbia avuto sempre un atteggiamento ostile verso la duchessa.

Non a caso l’ex attrice è attualmente in causa contro il britannico Mail per una serie di articoli pubblicati relativi al rapporto tra la duchessa e suo padre Thomas.