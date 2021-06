Kanye West e Irina Shayk sono stati fotografati insieme in Francia nei giorni scorsi e gli scatti hanno fatto il giro del mondo in poche ore.

Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato le foto del soggiorno delle due star nella lussuosa Villa La Coste.

Il cantante e la modella hanno soggiornato in un hotel-boutique immerso in mezzo ai vigneti della Provenza, tra Aix en Provence e il parco del Luberon, nel Sud della Francia, che West ha totalmente affittato per tre giorni.

La reazione di Kim Kardashian alla liaison tra Kanye West e Irina Shayk.

Secondo quanto E News, “Kim ha sentito le voci su Kanye e Irina Shayk e non le dispiace affatto”, ha condiviso l’insider.

“Se non ha un impatto sui suoi figli, allora non le importa se Kanye esce con qualcuna”.

Un altro insider ha concordato, dicendo a E! News, “Irina e Kim non si conoscono, quindi non è un qualcosa che conta per Kim. Non le importa se Kanye ci sta uscendo insieme”.

Kanye e Irina si conoscono da anni. Non solo lei ha sfilato per lui, ma è stata anche menzionata nella sua canzone “Christian Dior Denim Flow” ed è apparsa nel suo video musicale per “Power” nel 2010.

“E’ stato così divertente lavorare con Kanye perché è un grande artista ma anche una grande persona”, ha detto a The Wall Street

La notizia della frequentazione tra i due, che sono stati avvistati anche all’aeroporto di New Jersey, giunge mentre West sta lanciando le sue prime creazioni per il marchio Gap, proprio per rilanciare la sua filosofia di una moda davvero alla portata di tutti.

Kim e il senso di fallimento per la fine del suo matrimonio.

Kim Kardashian ha detto di sentirsi “fallita” per la fine del matrimonio con Kanye West.

“Lui va e si trasferisce in uno stato diverso, ogni anno, devo stare insieme così posso crescere i bambini, sai? Ed è un papà fantastico, ha fatto un lavoro fantastico…”, ha detto durante le riprese dell’ultima stagione di Keeping Up with the Kardashians.