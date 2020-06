“Non mi sono rivolta ad un nutrizionista”. Cecilia Rodriguez vuole perdere 7 chili e per questo ha deciso di iniziare una dieta. La modella, 30 anni, ha raccontato ai suoi follower su Instragram cosa mangia per cercare di perdere il chili in eccesso.

A quanto pare, la lunga quarantena passata in Trentino insieme ad Ignazio Moser è costata a Cecilia Rodriguez 7 chili in più. Per questo motivo, la modella ha deciso di mettersi a dieta.

Lo ha rivelato lei stessa nelle stories di Instragram, dove ha rivelato ai suoi fan la sua dieta.

Regime alimentare controllato e massaggi drenanti sembrano essere la chiave. per smaltire il peso in eccesso.

Cecilia Rodriguez racconta:

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni. Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no”.

La sorella di Belen racconta il suo percorso:

“Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno. Meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto). Sto cercando di mangiare pesce, che io non mangio mai. State tranquilli, dimagrirò. Vi mando un bacio”.

Insomma, a quanto pare Cecilia Rodriguez non si è voluta rivolgere ad un esperto per buttare giù i chili in più accumulati durante la quarantena.

Invece, ha deciso per una dieta “fai da te”, cercando soprattutto di limitare i carboidrati.

Inoltre, la modella si è affidata alle meravigliose mani Joice Rodriguez, terapista brasiliana molto famosa tra i vip per i suoi massaggi a quanto pare “miracolosi”.

Per drenare i liquidi, Cecilia si è affidata ai suoi trattamenti e su Instagram mostra i risultati.

Joice Rodriguez lavora a Milano, nello stesso centro estetico frequentato da molte vip come Costanza Caracciolo e Marica Pellegrinelli. A quanto pare, una sola seduta di suoi massaggi ti permette di sgonfiarti fino a una taglia in meno.