Premio Strega 2023: titoli e autori dei 12 libri finalisti

Il Comitato direttivo del Premio Strega, presieduto da Melania Mazzucco, ha scelto i 12 libri candidati all’edizione del Premio Strega 2023 tra gli 80 titoli proposti dalla giuria degli Amici della domenica. I 5 titoli finalisti, scelti tra questi, verranno invece annunciati il prossimo 7 giugno al Teatro di Benevento mentre l’elezione del vincitore si svolgerà il 6 luglio al Museo Nazione Etrusco di Villa Giulia.

Questi i 12 titoli e autori annunciati lo scorso 30 marzo a Roma:

Silvia Ballestra , La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli.

, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli. Maria Grazia Calandrone , Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni.

, Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni. Andrea Canobbio , La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy.

, La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy. Ada D’Adamo , Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli.

, Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli. Gian Marco Griffi , Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero.

, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero. Vincenzo Latronico , Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci.

, Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci. Romana Petri , Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti.

, Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti. Igiaba Scego , Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri.

, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri. Rosella Postorino , Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia.

, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia. Andrea Tarabbia , Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi.

, Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi. M addalena Vaglio Tanet , Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi.

, Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi. Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati.

La triste notizia della morte di Ada D’Adamo

Era entrata solo due giorni prima nella dozzina del Premio Strega 2023, con “Come d’Aria”, il suo romanzo d’esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot, ma non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa. E’ morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d’Adamo.

Nel libro, scritto nell’arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, una madre racconta alla figlia affetta da disabilità la scoperta della malattia. La sua scomparsa è stata comunicata dalla casa editrice Elliot.

Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all’Accademia Nazionale di danza, aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l’infanzia, collaborava come editor con Gallucci.

Annunciati anche i cinque candidati al Premio Strega Europeo