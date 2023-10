Il 10 ottobre segna un decennio di creatività, mostre e laboratori presso Portuense201, e per festeggiare questa pietra miliare, l’evento “DIECI.DIECI 10 YEARS PARTY” si terrà dalle 19:30 alle 23 presso Via Portuense, 201 a Roma.

Portuense201 spegne le candeline e sceglie di farlo con un evento intimo, un incontro di arti e mestieri, una vernice fuori dalle regole, un’occasione per celebrare e incontrare gli amici che in questi dieci anni hanno vissuto, attraversato e contribuito alla nascita di questo moderno polo di arte e cultura nel cuore di Roma. A partire dalle 19,30 del prossimo martedì fino al 9 Novembre, infatti, il borgo di via Portuense201, dietro la Stazione Trastevere, sarà pieno degli artisti, designer, professionisti, insomma, degli “amici” di vecchia data, per regalare al pubblico una mostra senza precedenti dove tutti, nessun escluso, hanno contribuito. Non un solo artista esposto, infatti, ma tutti, insieme, con un pezzo, un motivo, un lavoro che lo caratterizzi e che celebri il loro legame con lo spazio.

Una Tavolata Artistica Collettiva

Partendo dal principio di condivisione e collaborazione – che anima il lifestyle del piccolo borgo capitolino fondato e curato dall’architetto Manuela Tognoli – ognuno ha simbolicamente “portato una cosa” e l’ha condivisa su un grande tavolo (anche questo “dono” dell’evento, realizzato proprio dall’architetto Tognoli per l’occasione”), per dare vita a una grande tavolata artistica attorno alla quale sedersi (metaforicamente) e condividere questa giornata di festa.

I Protagonisti della Mostra

I protagonisti della mostra sono i “residenti“ del distretto: Art Studio MLBS, Archema Studio, Daniela Pinotti, Design Food House, Donna Sangiorgio, Dugong Films, Francesco Turi, House of Ita, Label201, Lara Cetti, Manuela Tognoli, Marta Abbott, Officine Norma, Paolo D’Arrigo, Spazio Four, ULTRA Laboratorio Trasversale; a questi si aggiunge chi ha condiviso e collaborato durante gli anni: Copihue Floral Studio, Crippi, Delphine valli, Divario Space con Alessandro Costanzo, FEM Design studio, Marta Roberti, Millim Studio, Pizzicarola, Secondome Gallery con Giulio Iacchetti, Matèria Gallery con Stefano Canto, STUDIOTAMAT. Mentre per l’esperienza food&drink partecipano: LO:GIN, Casata Mergè e la musica by Fabio Sestili & Pentesilea.

«Ci siamo ispirati ai temi di convivialità, condivisione e ospitalità – spiega Manuela Tognoli – per questo espongono non solo gli studi dei residenti attuali, ma con loro anche una selezione di realtà che hanno avuto lo spazio qui a Portuense durante gli anni, realtà con cui collaboriamo e alcuni artisti che hanno esposto in questi dieci anni. Volevamo festeggiare alla “nostra” maniera, come ci piace fare: insieme. Questo posto – aggiunge – è nato per dare una casa a professionisti, artisti, imprenditori e designer; abbiamo ristrutturato antichi spazi appartenenti alla mia famiglia e, nel farlo, ho compreso quanta fatica, quanta passione ci vuole per raggiungere un risultato. Ecco, questo collettivo è lo specchio di tutto questo, ma anche di una realtà molto attiva e in continuo fermento, di tutti quei professionisti indipendenti che, in silenzio, stanno cambiando il volto di questa grande città».

10 ANNI PORTUENSE 201

Archema Studio / Convinti che l’architettura sia il più importante elemento di mediazione tra umanità e ambiente, la nostra scelta di lavoro è da sempre quella di limitare gli interventi relativi alla edilizia nuova, per approfondire invece tematiche legate alle idee di “recupero”, “restauro”, “riuso” e “ristrutturazione” di spazi interni ed esterni, accogliendo un atteggiamento morale e concettuale volto al miglioramento dell’ambiente esistente già costruito, affinché la Cultura possa di nuovo conciliarsi con la Natura.www.archemastudio.it

Art Studio MLBS / Attiva già dagli anni ’80, Maria Luisa Belcastro Schneidersitz e tra i più importanti esponenti dell’arte contemporanea italiana. Ha esposto in Italia e all’estero ed è riconosciuta come artista di grande valore sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo linguaggio definito da molti “neo-espressionista”, l’artista rivela l’anima internazionale nella scia di un temperamento che lega la mediterraneità e la continentalità europea.

www.belcastroschneidersitz.com



Daniela Pinotti / Textile designer. Dopo anni tra l’Italia e la Svezia, torna a Roma, dove nel 2016 fonda il suo studio di textile design. Studio Lagom opera nei settori moda, interior e tessile, collaborando con aziende internazionali quali H&M, Napapijri, Gant e Benetton, tra gli altri. Il suo percorso creativo attinge dalla natura per sperimentare nuovi linguaggi stilistici. La fluidità è un concetto chiave dell’espressività della designer, che si manifesta nei pattern grafici e nella creazione di uno stile senza genere né tempo. www.danielapinotti.com

Design Food House / è uno studio creativo per lo sviluppo di idee e la progettazione enogastronomica. Nato per mano di Ivana Carmen Mottola è stato il primo multisensory eating Lab in Italia. Design Food House è allo stesso tempo un laboratorio culinario, uno studio di food concept e degustazioni sensoriali, uno spazio per attività e formazione, piccoli eventi e appuntamenti aperti al pubblico.

www.designfoodhouse.it

Donna Sangiorgio / Mente e cuore pulsante di Italian Felicity, un contenitore fluido per l’organizzazione di eventi composto da freelancer. Gli eventi privati ​speciali sono una sua passione. Il lato affascinante degli eventi per lei è far diventare realtà le proprie idee e quelle dei suoi clienti. Lavora nella gestione degli eventi da 20 anni, dapprima come Strategy Director in una nota Agenzia di Eventi, abbracciando poi la consulenza come una possibilità per coltivare la libertà come stimolo alla creatività. Co-founder di Floralism Festival

Dugong Films / È una casa di produzione cinematografica fondata nel 2010, per sviluppare progetti di autori che raccontano il contemporaneo con sguardo inedito, portando avanti una ricerca creativa che supera i confini tra i generi. www.dugong.it

Francesco Turi / Architetto, scenografo, attore teatrale e artista visivo. Turi è un personaggio eclettico la cui attenzione si è da sempre focalizzata su quella linea sottile che divide realtà e meta-realtà, spazio scenico e vita.

House of Ita / Ita Aleksievska Sclavi e un’artista tessile multimediale ed espressionista multiculturale, che crea a mano tessuti per la casa dipinti in edizione limitata e pezzi d’arredo da collezione. Lo stile dell’artista viene influenzato da numerose correnti artistiche, tra le quali troviamo la naive’ art, il realismo fantastico ed il costruttivismo. Lievi variazioni e le imperfezioni di ogni pezzo sono un segno della sua qualità singolare. Facendo riferimento alle sue radici nord-macedoni, le sue creazioni sono caratterizzate da un design interculturale dove l’oriente incontra l’occidente. www.houseofita.com

Label201 / Una galleria per la promozione del lavoro di artisti nazionali e internazionali e che ospita mostre di arte contemporanea e design, prediligendo l’interazione tra differenti pratiche artistiche e la promozione di artisti italiani e internazionali.

Lara Cetti / Un’artista Genovese con base a Roma. Dopo aver lavorato l’oro, viene travolta dalla fotografia e immediatamente la riconosce come il suo vero mezzo espressivo. Studia e indaga ossessivamente la luce e si specializza nel ritratto.

Il suo lavoro esplora la consapevolezza femminile attraverso una fotografia emotiva, ma non quella del soggetto rappresentato bensì legata all’estetica e al vissuto dell’artista, quindi all’esigenza di raccontare il suo personale mondo interiore mediante l’essenza, la corporeità e la luce. @_larageorgia

Manuela Tognoli / architetto e interior designer, è specializzata nella progettazione di interni residenziali e commerciali. Laureata prima in Disegno Industriale e poi in Architettura, ha dato un’impronta unica al suo lavoro curando il progetto in tutti gli aspetti costruttivi. Cura il distretto Portuense201 dove ha fondato Label201. www.manuelatognoli.com

Marta Abbott / artista Ceco-Americana con base a Roma. Dopo essersi occupata di restauro e di floral design, approda alla pittura e la riconosce come mezzo elettivo per indagare il rapporto tra umani e Natura, suo interesse primario. I processi di sperimentazione e l’istinto creativo sono l’essenza della ricerca dell’artista. www.martaabbbott.com

Officine Norma / studio di architettura e interior design fondato da Marta Cammarano e Alessandra Cappelletti. Nei loro lavori si può notare l’attenzione al dettaglio estetico e alla funzionalità degli spazi, facendo del colore la propria particolarità stilistica. Una accurata scelta dei materiali e delle forme, gli consente di trasformare uno spazio in relazione alle esigenze e all’anima di chi lo abiterà.

www.officinenorma.com

Paolo D’Arrigo Design Studio / da oltre venti anni si occupa di product design, direzione creativa, progettazione di spazi espositivi per stand commerciali e mostre culturali, ideazione e organizzazione di eventi, insegnamento e associazionismo.

www.darrigodesign.it

Spazio FOuR Architettura e Design / Dalla personale idea di spazio di Caterina Raddi e Costanza Ronchi nasce Spazio FOur. Uno studio di progettazione di architettura, interni e allestimento che racchiude diverse realtà professionali che danno vita a un luogo di confronto, scambio e contaminazione, dove il lavoro, frutto di diverse esperienze e formazione, s’intreccia con quello di artisti, designer e artigiani arricchendo la progettazione e ampliando i campi di riferimento.

www.spaziofour.com

Ultra – Laboratorio Trasversale / laboratorio di ricerca culturale nato nel 2021, fondato su un approccio alla realtà trasversale. Dal design all’urbanistica, dall’architettura allo spazio pubblico, dalla pittura alla fotografia, Ultra sorvola e attraversa il mondo in cui viviamo, restituendone una percezione alternativa, il più possibile onnicomprensiva e contaminata dalle esperienze comuni.

www.instagram.com/ultra__lab

& FRIENDS:

Copihue Floral Studio/ Uno studio di floral design dedicato ad esprimere un’estetica non convenzionale: il fiore non è fine di ciò che sai, ma inizio di ciò che non ti aspetti. Fragile e fermamente tenace, per un periodo naturale e incontrollabile impone il suo status, per diventare un luogo catartico e coinvolgere lo spettatore in un’esperienza esclusiva. Il fiore è quindi la nostra fonte per disegnare progetti visuali di floral design, che segnano un’esperienza sensoriale autentica, da vivere, rompendo schemi convenzionali, per raccontare una storia mai letta. www.copihuestudio.com

Cristina Crippa – Aka CRIPPI / Filmmaker, fotografa e creativa transmediale. Sviluppa una poetica narrativa personale a partire dal racconto del reale e del reportage e traduce in storytelling visivo i valori di artisti, designer festival e aziende. Attiva tra Roma e Milano, per Portuense201 ha raccontato i designer ospiti attraverso ritratti con pose insolite e giocose e i gli eventi ospitati con sguardo di osservatrice attenta e curiosa.



Delphine Valli / Vive e lavora a Roma dove si è diplomata all’Accademia di Belle Arti in Scultura nel 2002. La sua ricerca artistica origina dalla fascinazione provata nell’osservare l’ambiente circostante e sollecita l’apparente immutabilità̀ delle cose. Esplora le relazioni che si creano tra l’intervento artistico e lo spazio, coinvolgendolo come elemento plastico.

Divario + Alessandro Costanzo / Divario è una giovane galleria romana nata nel novembre del 2019 da un’idea di Filippo Tranquilli con l’obiettivo di indagare la complessità del reale ed esplorare la molteplicità del contemporaneo per restituire un’immagine accurata delle esperienze artistiche del ventunesimo secolo. Accoglie giovani artisti emersi con particolare attenzione verso coloro che sperimentano nuove tecnologie e nuovilinguaggi, fornendo loro spazio, visibilità, logistica, promozione e consulenza. Espone un’opera di Alessandro Costanzo del ciclo “Deserti”, artista attualmente in mostra in galleria nella collettiva Lingua Morta a cura di Davide Silvioli.

FEM design studio / è uno spazio di contaminazione nato nel 2020 dall’incontro di FLOVVER – Barbara Mattei, floral designer dal settore dell’arte contemporanea – e MADLEN.CERAMICS – Cristina Firotto, contemporary ceramic designer con formazione in architettura. Accomunate da una visione artistica contemporanea ispirata all’estetica wabi-sabi, all’essenzialità delle linee e alla bellezza spontanea dell’elemento naturale, insieme offrono una proposta di design integrata, che unisce ceramica e arte floreale.

FEM, acronimo di FLOVVER e MADLEN, richiama la parola “donna”, femme, perché femminile è l’anima di questo luogo.

Marta Roberti / vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Filosofia a Verona, si è diplomata in Arte Multimediale presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il disegno è il mezzo principale che declina in installazioni e video animati, attraverso i quali esplora le relazioni tra Oriente e Occidente studiandone e rielaborandone i miti e la loro rappresentazione. La sua produzione artistica ha sempre trovato ispirazione nell’idea che l’io non ha confini e che non è soltanto umano.

Millim è uno studio creativo multidisciplinare / Fondato a Roma da Chiara Pellicano ed Edoardo Giammarioli entrambi classe 1989. Il loro sguardo è volto alla ricerca e alla costruzione di nuove forme espressive capaci di creare stabili connessioni tra cultura, arte, design e comunicazione. Design come desiderio. Per il duo è il senso delle cose ad emozionare. Dove il bisogno si esaurisce, il desiderio prende forma, ed è proprio in questo spazio mentale che Millim Studio sviluppa l’intenzione di ogni nuovo progetto. Lo studio opera nei settori di consulenza creativa, direzione artistica, product design e collectible design, con particolare attenzione nello sviluppo di concept, creazione di contenuti e storytelling.

Pizzicarola / Un’idea di Carola Calò che nel quartiere di Monteverde ha dato vita a un progetto di bottega alimentare fondato su prodotti freschi, stagionali, selezionati con cura, etici italiani (da agricoltura naturale e produttori che rispettano il valore dell’ambiente e del lavoro). Puntando però non solo alla qualità del prodotto – che resta centrale – ma anche sulla capacità di presentarlo in modo accattivante e divertente. Qui entra in gioco la progettazione dello spazio concepito in coerenza con gli obiettivi del format. Esplorando, cioè, le opportunità offerte da un ambiente ibrido e flessibile, pensato per rispondere a funzionalità e momenti diversi.

Secondome Gallery / Galleria di Design focalizzata su designer contemporanei e progetti innovativi in tutto il mondo. Fondata da Claudia Pignatale nel 2006, Secondome produce la propria collezione di arredi e oggetti, lavorando per lanciare designer sperimentali e maestri dell’artigianato. La sua mission è dare risalto all’altissima qualità della manifattura del Made in Italy e, contemporaneamente, all’originalità dei prodotti, enfatizzando la tradizione artigianale italiana. La natura artigianale della produzione di Secondome, rende ogni pezzo individuale e altamente personalizzabile.

Presenta VASI FITTILI NEO ITALICI di Giulio Iacchetti. Attorno alla reinterpretazione della cannata (tipico contenitore in terracotta utilizzato dai contadini ciociari per dissetarsi durante il lavoro nei campi) è stata disegnata una piccola collezione di vasi, ovvero un possibile scenario di manufatti che vagamente si ispirano all’arte fittile etrusca, una sorta di archeologia inventata, contenitori che potrebbero esistere da sempre, espressioni di una mia ricerca personale attorno al concetto di archetipo, di oggetto che trascende le epoche storiche, perchè bellezza, armonia, equilibrio sono concetti atemporali di cui ho profonda nostalgia e che ho provato a ricercare in questo lavoro.

Matèria Gallery / Con sede nel quartiere di San Lorenzo a Roma, Matèria nasce nel 2015 su iniziativa di Niccolò Fano. La galleria si occupa di promuovere e divulgare tutte le espressioni legate alla ricerca artistica contemporanea, ponendo un accento particolare sul medium fotografico. L’attività della galleria si sviluppa con quattro mostre l’anno realizzate direttamente con i suoi artisti e spesso ideate appositamente per lo spazio in chiave site specific. Il programma espositivo, volto a favorire sperimentazione e la ricerca, è affiancato da un numero sempre maggiore di fiere nazionali e internazionali.

Stefano Canto / è nato a Roma nel 1974, dove si è laureato in Architettura nel 2003 e dove attualmente vive e lavora. Le sue produzioni artistiche si esprimono attraverso la poetica del luogo, passando attraverso le implicazioni sociali insite nel rapporto tra uomo e architettura. La sua ricerca artistica ha avuto inizio dall’osservazione dell’ambiente circostante, inteso come una realtà complessa, polimorfa e polisemantica, costituita da molteplici elementi, in continuo dialogo gli uni con gli altri, dotati di una propria identità e di proprie valenze simboliche, evocative e comunicative.

STUDIOTAMAT / studio italiano di architettura e design con base a Roma. Nasce nel 2014 dall’incontro di Tommaso Amato, Matteo Soddu e Valentina Paiola, uniti da una particolare attenzione alle tematiche energetiche e ambientali, al design industriale e allo studio del dettaglio. Il suo metodo progettuale si basa sulla ricerca di un equilibrio tra fruibilità dello spazio e funzionalità dei materiali, per creare atmosfere che mirano a ridefinire le molteplici attitudini dell’abitare. Lavorando a tutto tondo sullo spazio progettuale, dagli elementi architettonici alle componenti di arredo, lo studio vanta un team di lavoro flessibile, composto da collaboratori, artigiani, imprese e maestranze di alto livello, che riservano cura sartoriale a tutti gli spazi del quotidiano.