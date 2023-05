Torna Vinòforum a Roma, dal 9 al 18 giugno al Parco Tor di Quinto

Torna a Roma Vinòforum, la manifestazione di riferimento per gli amanti dell’enogastronomia. L’appuntamento è dal 9 al 18 giugno al Parco di Tor Di Quinto. La scorsa edizione ha visto 2.500 etichette in degustazione in rappresentanza di oltre 800 cantine tra italiane e internazionali, con la partecipazione di 60 grandi chef, 10 mastri pizzaioli e 15.000 operatori di settore, registrando una platea di 51.000 eno appassionati.

Sono previste 10 serate (con chiusura domenica 18 giugno) dedicate alle eccellenze del food&beverage. L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura enogastronomica italiana concretizzando l’incontro tra grandi etichette e cucina d’autore, wine tasting rivolti agli appassioni e momenti business cuciti su misura per il trade.

“Un’edizione davvero speciale che corona 20 anni di divulgazione del vino e della gastronomia d’eccellenza – commenta Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – e ogni anno coinvolge un numero crescente di appassionati e operatori di settore, sempre più orientati ad un assaggio curioso e consapevole, senza trascurare attività business oriented riservate ad un pubblico specializzato. Una manifestazione che non ha eguali sul territorio e fa del mix tra cantine iconiche, talenti emergenti e affermati del mondo food, momenti di condivisione e focus tematici, la sua unicità”.

Le Wine Top Tasting al Vinòforum

Anche quest’anno non mancheranno le Wine Top Tasting, degustazioni guidate che racconteranno, grazie alla presenza di testimonial importanti, i terroir più vocati e le cantine più prestigiose del nostro Paese. Non solo vino, ma anche cene vis à vis con rinomati chef, 10 esclusive serate, solo su prenotazione, che vedranno protagoniste le creazioni di grandi chef italiani in abbinamento ai cocktail firmati Massimo D’Addezio.

Roma Food Experience

Anche il cibo sarà protagonista di questa edizione. Uno spazio dedicato alle attività produttive nell’ambito della ristorazione romana e nato con l’obiettivo di dare visibilità e rafforzare sinergie tra i principali attori. Da un lato menu di piatti della tradizioni dedicati al grande pubblico, dall’altro talk ed educational per promuovere ogni singolo alimento proveniente dalla produzione territoriale e ancora di più la sua lavorazione da parte di professionisti della cucina (Fonte: da comunicato stampa Vinòforum).