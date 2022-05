Vino. Torna Cantine Aperte, visite e degustazioni in 19 regioni

Dopo il Vinitaly, il Cibus e lo Slow Wine Fair, gli amanti del vino avranno a disposizione due giornate all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità con la nuova edizione di Cantine Aperte, rassegna organizzata per sabato 28 e domenica 29 maggio dal Movimento turismo del vino (Mtv). La manifestazione, giunta alla 30esima edizione, prevede visite e degustazioni in 19 regioni con la partecipazione di 600 cantine. Una squadra di testimonial digitali la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziative in programma e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. In particolare una cinquantina di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà possibile visionare dei trailer visitando i canali social del Movimento turismo vino (Mtv Italia).

“Dal vino – afferma Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa. Come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali, ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo”.

“Questo fenomeno di domanda aumentata trova- aggiunge il presidente D’Auria- riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi caldi come quelli della sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”.

Il programma di Cantine Aperte. (necessaria la prenotazione)

Abruzzo: nelle 43 cantine un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza per godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi, pronte ad accogliere gli ospiti con un sorriso e con i loro migliori (info su: https://bit.ly/3NeDLlZ

mappa delle cantine su: https://bit.ly/39py85Z

Basilicata: sono 19 le cantine aderenti all’iniziativa con degustazioni, pranzi in vigna e picnic nello splendido scenario offerto da una regione incontaminata e suggestiva. I programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato su: https://bit.ly/3Pqd6EP

Calabria: visite e degustazioni in 2 cantine aderenti all’evento (info su: https://bit.ly/3NyRJiX )

Campania: 9 cantine propongono pic nic in vigna, suggestive visite al tramonto, wine trekking, giri in bicicletta tra i filari, pranzi didattici e “laboratori di pasta tipica”: per info e dettagli visitate gli account Social https://bit.ly/3Lg21Td e https://bit.ly/3wsn1Rv

Emilia-Romagna: 35 cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano l’allegria e le emozioni della convivialità. (info su: https://bit.ly/37MWkyw )

Friuli Venezia Giulia: bel 74 cantine partecipanti: si va dalle degustazioni abbinate agli speciali “Piatti Cantine Aperte” alle visite in cantina, fino imperdibili eventi enogastronomici come “A Cena/Pranzo con il Vignaiolo”. (info su: https://bit.ly/3LjtOlY )

Lazio: 6 cantine accoglieranno i wine lover con degustazioni di vino abbinate alle produzioni agricole e alimentari tipiche del territorio. Info su https://bit.ly/3MkdZg9 Da segnalare una iniziativa a sfondo sociale presso Caninamena (Lanuvio): un progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino.

Marche: nelle 73 cantine della regione, degustazione, incontri con l’arte, la cultura del territorio e passeggiate nei percorsi naturalistici. Info generali su https://bit.ly/3yGZtuS . Per maggiori informazioni sui programmi si suggerisce di consultare i social e i siti delle cantine socie.

Molise: 5 cantine accoglieranno con eventi e degustazioni gli enoturisti. Per i programmi si suggerisce di contattare direttamente le cantine che partecipano alla manifestazione, in elenco a questo link: https://bit.ly/38tAf8B

Piemonte: per scegliere un itinerario di visita fra le 32 cantine aderenti dislocate nelle diverse zone vitivinicole della regione basterà consultare la mappa su: https://bit.ly/3yFLPbj

Laboratori, assaggi, degustazioni. E poi mostre fotografiche e passeggiate nelle riserve naturalistiche. Per info e programmi: https://bit.ly/3a3yLCt ; i programmi ancora in aggiornamento

Sardegna: 12 cantine da Nord a Sud dell’isola organizzano esperienze uniche, come passeggiate a piedi nudi tra i filari, street food abbinato al vino, dj set, mountain bike in vigna e molto altro. Per restare aggiornati info su Instagram: https://bit.ly/3wu9EAi

Toscana: 61 cantine festeggiano il “Peccato naturale”, il tema di Cantine Aperte: un ritorno alla natura e alla naturalità, un ritorno alla terra, ma anche all’anima delle proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni.

Vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli delle cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro sono la proposta di quest’anno! Info su https://bit.ly/3NiRnwI

Trentino Alto Adige: sono 20 le cantine pronte ad accogliere i wine lover per accompagnarli alla scoperta delle peculiarità enologiche del territorio regionale. Segnaliamo la possibilità di un tour guidato in bici elettrica. Info su https://bit.ly/3szw5Th

Veneto: 57 cantine propongono numerose attività, tra cui degustazioni e visite guidate, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d’arte, yoga tra le vigne e tanto altro. Info su: https://bit.ly/3leHh3R

Lombardia: le cantine aderenti sono 38, i programmi sono in corso di definizione. Resta aggiornato su https://bit.ly/3wwyFdX

Puglia: anche in questa splendida regione sono 38 le cantine partecipanti. Tour e visite in cantina e in vigne, spettacoli e, soprattutto, il contatto diretto tra estimatori del vino, luoghi di produzione e produttori, all’insegna del rispetto e della sostenibilità, sono gli ingredienti del programma regionale info su: https://bit.ly/3sCA5CP – per la mappa aggiornata: https://bit.ly/3wtPwhx

Sicilia: nella nostra isola maggiore sono 15 le cantine aderenti. Visite in cantina e picnic tra i vigneti (Tenuta San Giaime). Resta aggiornato su tutti i programmi: https://bit.ly/3LbUxAQ

Umbria: le 48 cantine partecipanti propongono degustazioni guidate, abbinamenti Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna dell’enoturismo di qualità (info su: https://bit.ly/3wfuFzE )

Valle d’Aosta: 3 cantine per visitare e degustare vini e prodotti tipici del territorio. Programmi su https://bit.ly/3Mi1rG3