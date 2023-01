'Vera Pizza Day'', l'evento firmato AVPN che celebra il Made in Italy

Tutto pronto per il Vera Pizza Day, l’evento firmato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che celebra il prodotto più iconico del Made in Italy. 14 Paesi coinvolti, 10 le lingue utilizzate nel corso degli incontri. Martedì 17 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antuono, si terrà la terza edizione della maratona. Da Napoli a Napoli, un giro del mondo attraverso 22 masterclass da vivere in diretta streaming sul canale YouTube “@pizzanapoletanaverace”. Grande attesa per sapere a chi sarà consegnata la tabella numero 1000 dell’associazione.

Lancette puntate alle ore 0.00 (orario italiano) di martedì 17 gennaio quando Paolo Surace, segretario generale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, provvederà all’accensione del fuoco di sant’Antuono, presso la sede AVPN di Capodimonte, Napoli. Sarà quel preciso momento a dare il via alla terza edizione del “Vera Pizza Day”, manifestazione con la quale AVPN celebra il prodotto più iconico del Made in Italy dando il via a una maratona di 24 ore che attraverserà tutti i continenti.

22 masterclass, tutte visibili in diretta sul canale @pizzanapoletanaverace, per un percorso che attraverserà 14 Paesi, in una bellissima babele che vedrà utilizzate 10 lingue e che si chiuderà, sempre a Napoli, allo scoccare della mezzanotte, con i saluti e con l’appuntamento all’edizione 2024.

“Tanti Paesi, tante lingue diverse e una conferma: la pizza napoletana rappresenta una sorta di esperanto che tutti capiscono e tutti amano – racconta Antonio Pace, Presidente AVPN – Il “Vera Pizza Day” ha impiegato pochissimo tempo a imporsi all’attenzione di stampa, appassionati e semplici curiosi come Giornata Mondiale della Pizza. Un evento globale che consente di comprendere appieno l’appeal che questo prodotto esercita su miliardi di persone e che, nel corso della no stop, sviluppa un numero incredibile di contatti da ogni angolo del mondo”.

E il mondo sarà davvero il palcoscenico che la pizza napoletana calcherà nel corso delle 24 ore. La prima masterclass avrà come teatro la nuova sede dell’AVPN School di Sidney (00.30 italiane) e poi a seguire West Coast (Usa), Giappone, Venezuela, East Coast (Usa), ancora Australia e Giappone e quindi Egitto, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, di nuovo Stati Uniti, Brasile, Canada e altre puntate in Paesi già visitati.

Un meraviglioso viaggio dove ai pizzaioli è stato richiesto di realizzare, oltre alla Margherita, anche la loro versione più “personale” e di utilizzare una pizza con prodotti tipici del loro territorio. Uno spazio speciale sarà dedicato alla pizza fritta, protagonista assoluta di 4 incontri (Usa, Giappone, Brasile e Australia). Importante anche il ruolo giocato da alcune delle sedi delle scuole AVPN nel mondo con collegamenti da Napoli, Los Angeles, Shiga, Sidney Granada e Istanbul.

Oltre alle masterclass, grande attesa per il convegno (ore 15.30 italiane) che avrà come tema centrale una petizione per una iniziativa da svolgere nella prossima edizione e che vedrà AVPN al fianco della Fondazione Univerde diretta da Alfonso Pecoraro Scanio. Sempre nello stesso spazio temporale (15.30/16.30), e sempre in collaborazione con Univerde, verranno assegnati i “Sant’Antuono Awards”, riconoscimento che va a premiare personaggi del giornalismo e non solo che si sono particolarmente distinti nella promozione e nella divulgazione della cultura della Pizza. E cresce nel frattempo la curiosità per conoscere il nome della pizzeria che si vedrà assegnata la tabella numero 1000 dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

“Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere insieme 24 ore straordinarie – conclude Pace – e di confermare l’importanza di una giornata che offre agli appassionati l’occasione di vivere live lezioni con maestri pizzaioli da tutto il mondo ma che, al tempo stesso, rappresenta per tutti gli addetti ai lavori l’opportunità per un confronto sui tanti temi che attraversano il nostro settore. Una iniziativa, quella di rendere il 17 gennaio la giornata universalmente dedicata alla pizza napoletana, che nasce da un’idea AVPN e che diverse realtà stanno cercando, in modo spesso inadeguato, di fare propria a loro volta”.