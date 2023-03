Il Tiramisù diventa Stregamisù, nuova versione con alcol

Il 21 marzo è il Tiramisù Day, la giornata internazionale dedicata al famoso dolce. Per la ricorrenza, arriva una nuova versione del dessert: lo Stregamisù. Un dolce preparato per la prima volta con l’aggiunta di alcol. La proposta è stata lanciata dal Tiramisù World Cup che, in attesa della proclamazione ad ottobre del nuovo Campione del Mondo di Tiramisù, presenta un’interpretazione del dolce a base del liquore Strega realizzata in coppa da Marina Summa, vincitrice della Tiramisù World Cup 2022 Ricetta Creativa, nonché la più giovane campionessa di tiramisù.

Dove assaggiare lo Stregamisù

Lo Stregamisù si può assaggiare a Treviso per tutta la settimana del Tiramisù Day, a partire da oggi. La gelateria di Stefano Dassie, Tre Coni Gambero Rosso, di Via Sant’Agostino, proporrà una limited edition del dolce, anche in versione gelato.

Tiramisù World Cup e Tiramisù Academy presenteranno il Tiramisù Cookbook 2023 in versione digitale: una raccolta di ricette di tiramisù dell’anno. La collezione contiene non solo le creazioni dei campioni, star e appassionati concorrenti della Tiramisù World Cup, ma anche una selezione di preparazioni inedite.

Tra le versioni più curiose il Radicchiomisu, il Tiramisù Tropical con il mango, proposta dal Tiramisù Club Brasile, e Su Tirami, ispirato al sushi. Il presidente Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Confcommercio Unione provinciale Treviso Dania Sartorato ha ricordato che il consumo specifico di tiramisù nelle consumazioni fuori casa è individuabile in 4.201.100 euro.

La ricetta dello Stregamisù di Maria Summa

Ingredienti

500g di mascarpone

60g di tuorlo

140g di zucchero a velo vanigliato

35g di Liquore Strega

Savoiardi q.b.

Caffè q.b.

Cacao q.b.

Procedimento.

Per realizzare lo Stregamisù, iniziare con la preparazione del caffè in moka. Una volta pronto lasciarlo raffreddare. Separare le uova dividendo gli albumi dai tuorli. Sbattere i tuorli con lo zucchero a velo vanigliato e unire poi il mascarpone.

Una volta che la crema raggiunge la cremosità desiderata, aggiungere 35g di liquore Strega, amalgamandolo bene con la spatola. La crema al mascarpone ora è pronta. Prendere il contenitore che più ci piace e iniziare a comporre il tiramisù. Si stende un primo strato di savoiardi imbevuti nel caffè e si prosegue con uno strato di crema al mascarpone. Terminati i vari strati, spolverare con il cacao. Lo Stregamisù è pronto per essere gustato.