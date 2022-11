Se andate da Carrefour mettete nel carrello questo salmone

Il salmone è ormai entrato a far parte della nostra dieta settimanale. Fino a qualche anno fa si mangiava in occasioni speciali come la Vigilia di Natale. Anche la cucina giapponese ha avuto un impatto nell’aumento dei consumi, considerando che è uno degli ingredienti più usati nel sushi. L’ideale sarebbe consumare salmone selvatico, ma non sempre è facile reperirlo. Gli italiani amano molto il salmone, considerando che nel 2020 è stato il prodotto ittico più ordinato da asporto con una quota sul totale del 39,8%.

Se vi capita di passare da Carrefour, mettete nel carrello il suo salmone neozelandese, che ha una referenza molto interessante. Innanzitutto per il luogo di provenienza, la Nuova Zelanda settentrionale e, più precisamente, le acque di Marlborough Sounds dove opera l’azienda New Zealand King Salmon. Si tratta del primo produttore al mondo di salmone Reale.

Dove trovare il salmone neozelandese.

È disponibile negli store di Milano, Torino, Roma (oltre e province, nelle versioni affumicato a freddo (tagliato a fette sottili) e affumicato a caldo in trancio. Prima dell’affumicatura a freddo, il salmone è sottoposto a salatura con una miscela secca di sale e zucchero, poi affumicato a bassa temperatura: il truciolo di legno Manuka, utilizzato in Nuova Zelanda anche per affumicare la selvaggina, gli conferisce un aroma inteso e particolare. Attraverso tre strutture situate nell’isola meridionale della Nuova Zelanda, l’azienda conduce da oltre un quarto di secolo un programma di allevamento sostenibile. Il King Salmon è una specie rara che rappresenta meno dell’1% della popolazione mondiale di salmone.

Vive nell’Oceano Pacifico settentrionale ricompreso dal Giappone, attraverso il mar di Bering, alla costa occidentale degli Stati Uniti, fino alla California meridionale. È stato introdotto in Canada (British Columbia), Cile, Stato di Washington e alla fine del XIX secolo anche in Nuova Zelanda per la pesca sportiva. Il King Salmon costituisce lo 0,7% del salmone mondiale e New Zealand King Salmon produce oltre la metà di quello attualmente sul mercato. (Fonte: ANSA).