Sbriciolata Cheesecake, una torta fresca e informale

Sbriciolata Cheesecake… l’incontro di due dolci appartenenti alla tradizione culinaria di paesi lontani tra loro

La Cheesecake, vanto e bandiera della tradizione dolciaria made in USA, anche se le sue vere origini risalgono all’antica Grecia e la Sbriciolata, dolce tipico della tradizione contadina mantovana (la Sbrisolona) ma diffuso in tutta Italia con molteplici varianti.

L’incontro di due dolci che danno origine a una torta informale, fresca e golosa… perfetta per una merenda all’aria aperta in queste tiepide giornate di primavera, come dolce a una cena tra amici o più semplicemente per un momento di dolcezza in famiglia.

Questa originale e deliziosa ricetta ce la propone la foodblogger Isabella Prada!

Ingredienti

Per la sbriciolata:

300 g di farina 00

2 Uova

70 ml di Olio di semi

80 g di Zucchero o eritritolo

un cucchiaino raso di lievito

un pizzico di sale (opzionale)

scorza di limone grattugiata (opzionale)

Ripieno

200 g di ricotta di ottima qualità, io di bufala @aziendaagricolafacchi

250 g di formaggio spalmabile light

2 cucchiai di amido di mais

3 cucchiai di zucchero a velo o eritritolo

confettura fatta in casa (ingrediente extra )

estratto di vaniglia (opzionale)

Procedimento

Iniziamo dalla crema:

Mescoliamo il formaggio spalmabile con la ricotta ben asciutta.

Inseriamo lo zucchero a velo e l’amido di mais ben setacciato.

Aggiungiamo l’estratto di vaniglia e le uova.

Accendiamo il forno a 180 gradi statico e prepariamo la base:

In una ciotola setacciamo la farina.

Uniamo il sale, il lievito in polvere e la scorza di limone.

In altra ciotola sciogliamo lo zucchero nelle uova leggermente montate.

Uniamo gli ingredienti secchi e l’olio a filo e impastiamo con le mani.

Trasferiamo circa metà impasto per il biscotto nello stampo foderato con carta forno.

Compattiamo bene sul fondo e sulle pareti.

Versiamo la crema nello stampo, distribuiamo anche la confettura, se vi va, e copriamo con altro impasto di “biscotto”.

Inforniamo per 35/40 minuti.

Lasciamo raffreddare completamente e, una volta fredda, lasciamola riposare in frigo.

Chi è Isabella Prada

Ciao, sono Isabella! Milanese doc, fuggita dalla città per vivere in campagna.

Abito in provincia di Varese e per me la base di una buona cucina sono gli ingredienti… Amo andare nelle botteghe, nelle aziende agricole per acquistare i prodotti fatti con amore da sapienti mani.

La mia passione per la cucina è nata aiutando il mio papà che era un ottimo cuoco. Lui un asso con i salati ed io con i dolci.

Durante il lockdown ho aperto il mio blog di ricette, avvicinandomi anche alla food photography. Cerco, infatti, di curare l’aspetto delle foto nei post. Sono una buona forchetta, infatti il mio nickname su Instagram e il nome del mio blog parlano di me: neversaybastatopasta

Dove potete trovare le ricette di Isabella:

Instagram: neversaybastatopasta

Il Blog: Neversaybastatopasta