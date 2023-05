50 Top Pizza, Sartoria Panatieri a Barcellona vince primo posto

Sartoria Panatieri a Barcellona nella classifica di 50 Top Pizza, guida online sul mondo di questo piatto. Il progetto premiato è gestito da Rafa Panatieri e Jorge Sastre. Al secondo posto Bæst, la pizzeria di Christian Puglisi, a Copenaghen. Terzo gradino del podio per 50 Kalò, pizzeria inglese di Ciro Salvo, che si è aggiudicata anche il premio speciale Best Fried Pasta Pie 2023 – Pastificio Di Martino Award. Segue la pizzeria di Francesco Calò, Via Toledo Enopizzeria a Vienna, in Austria, che si è aggiudicata il premio speciale Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award.

Quinta posizione per Pizza Zulù, a Fürth, a cui va anche il premio Made in Italy 2023 – Mammafiore Award; sesta la pizzeria Fratelli Figurato, a Madrid; settima Forza, a Helsinki, che si aggiudica il Best Fried Food – Il Fritturista zza2023 – Oleificio Zucchi Award; ottavo posto per Napoli on the Road, a Londra, di Michele Pascarella, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award; al nono posto nNea, ad Amsterdam. Chiude la top ten La Balmesina, a Barcellona.

Agli riconoscimenti speciali di 50 Top Pizza

Tra gli altri premi speciali: Performance of the Year 2023 – Robo Award va alla francese IMperfetto, a Puteaux; Best Service 2023 – Goeldlin Award va a La Pizza è Bella Gourmet, a Bruxelles; New Entry of the Year 2023 – Solania Award va a Baldoria, a Madrid; Best Beer Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award va a Demaio, a Bilbao; infine il premio One to Watch 2023 – Fedegroup Award va a Cloud Factory, a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo.

I premi per l’attenzione alla sostenibilità ambientale

Sono stati assegnati anche sei Green Oven, ovvero il simbolo che contraddistingue la grande attenzione a pratiche di sostenibilità ambientale: Sartoria Panatieri a Barcellona; Bæst a Copenaghen; Forza a Helsinki, La Pizza è Bella Gourmet a Bruxelles; MO de Movimiento a Madrid; Flat Earth a Londra. (COMUNICATO STAMPA).