La Gaufre de Liège è il gusto di gelato del 2024

La Gaufre de Liège è il gusto di gelato del 2024. Un gusto a base neutra, aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre. A incoronarlo il re della prossima stagione è la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, unica iniziativa accreditata e dedicata ad un alimento dal Parlamento europeo, che il 24 marzo di ogni anno inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo. Il gusto del Gelato dato, ogni anno, come da tradizione, è scelto da un diverso Paese europeo. Questa volta è stato il turno del Belgio.

“Gaufre de Liège è stato scelto- si legge in una nota – per omaggiare uno dei dolci più caratteristici e apprezzati del Belgio. La gaufre, una dolce cialda croccante all’esterno e morbida all’interno, simile al waffle, che nasce nel Medioevo e trova da subito rapida diffusione, diventando il dolce tipico della Candelora e simbolo di buon augurio”. Inizialmente era fatto con il miele, poi sostituito dallo zucchero “quando in occasione del matrimonio della figlia del Principe della città di Liegi, il pasticcere di corte propose come dolce la gaufre, emblema della città, utilizzando, appunto, lo zucchero, una vera novità di quel tempo”.

Gli italiani adorano il gelato artigianale

Il gelato artigianale è il più amato dagli italiani, come confermato dai dati dell’Istituto del Gelato Italiano e Bva-Doxa e rilanciati dall’azienda toscana Slitti del Maitre Chocolatier Andrea Slitti. E’ apprezzato dal 93% degli italiani. Tra i gusti preferiti- secondo analisi di mercato e il parere di operatori di settore presenti nella penisola, vince il pistacchio, seguito da cioccolato e nocciola. A livello globale, sorprende la Nuova Zelanda quale Paese più “goloso” con oltre 28 kg procapite di gelato consumato all’anno, seguita da Stati Uniti, con oltre 20 kg e Australia a 18 kg. FONTE ANSA.