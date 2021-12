Jackfruit, i motivi per cui diventerà popolare nelle nostre cucine

Chi frequenta ristoranti vegani avrà avuto modo di mangiare il jackfruit, un frutto molto popolare in Paesi come la Thailandia. Ci sono diversi motivi per cui questo alimento è destinato a diventare un protagonista anche della nostra cucina. È un potente antiossidante ed è ricco di isoflavoni, lignani, fitonutrienti e saponine che agiscono sui radicali liberi.

Al momento, trovare il prodotto fresco è piuttosto complicato. Inoltre, trattarlo non è facile. Meglio fare la sua conoscenza affidandosi a uno chef che conosca bene la cucina asiatica. Potrebbe essere un’ottima alternativa a un secondo di carne (questo non significa che possa sostituirla, ovviamente). Chi sceglie la via vegana sa che deve integrare nella sua alimentazione la Vitamina B12.

Ma vediamo i benefici del dettaglio.

Questo alimento è ricco di vitamina B6 e B1 e una fonte di potassio. Una porzione da 80 grammi di jakfruit giovane e acerbo contiene 40 calorie, 2 grammi di proteine, 0 grammi di grasso, 9 grammi di carboidrati, 7 grammi di fibra, 0 di zucchero.

Il frutto è ricco di fibre e questo garantirà una maggiore soddisfazione e senso di pienezza. Poiché la fibra non può essere digerita, aiuta anche a normalizzare i movimenti intestinali e a tenere a bada la stitichezza. Il jackfruit è una fonte di potassio, un minerale che funziona come un elettrolita, aiutando il corpo a mantenere il volume di liquidi e sangue in modo che possa funzionare correttamente.

Una porzione da mezza tazza di giovane jackfruit ti fornirà il 14% della RDA (Recommended Daily Allowance) per la vitamina C, un antiossidante che aiuta a supportare il tuo sistema immunitario. Per assicurarti di raggiungere la nostra quota di ferro quotidiana (che è di 18 milligrammi), abbina il frutto a cibi ricchi di minerali, come lenticchie, spinaci e tofu.