Il Gruyère AOP surchoix è il miglior formaggio del mondo. Si è aggiudicato il World Champion Cheese agli ultimi World Cheese Awards 2022, che si sono svolti presso l’International Convention Centre a Newport. The winner is un formaggio stagionato, groviera leggermente friabile e prodotta con latte vaccino crudo. Ha battuto 4.434 formaggi provenienti da 42 paesi e possiamo solo immaginare il profumo inebriante presente all’interno della sede dove si è svolta la competizione. L’Italia si è aggiudicata un secondo posto con una Gorgonzola Dolce DOP, formaggio prodotto da De’ Magi. La Penisola vanta nella sua storia gastronomica un totale di 290 prodotti vincitori, di cui 14 premi Super Gold, 52 Gold, 98 Silver e 126 Bronze.

Ben 250 giudici internazionali hanno annusato, pungolato e masticato i prodotti in gara, per arrivare poi alle loro conclusioni. I formaggi sono stati valutati per l’aspetto della crosta e della pasta, nonché dell’aroma, per il corpo, la consistenza, con l’assegnazione della maggior parte dei punti al sapore e alla sensazione al palato.

Dennis Kaser, responsabile per il marketing internazionale di Le Gruyère AOP (AOP sta per l’Appellation d’Origine Protégée) ha espresso la sua soddisfazione per il premio ottenuto: “Questo è un risultato che dimostra il livello di qualità ricercato da tutte queste persone che lavorano insieme; 1900 produttori di latte, 155 casari e 11 raffinatori. Questo lavoro collaborativo si traduce in un formaggio di altissima qualità amato dal consumatore. Sono molto orgoglioso di rappresentare Le Gruyère. Congratulazioni vivissime al casaro Vorderfultigen e all’affinatore Gourmino”.

I 16 finalisti

· Le Gruyère AOP surchoix, del casaro Vorderfultigen e affinatore Gourmino.

· Gorgonzola Dolce DOP di De’ Magi.

· Grosse Tomme de Bufflonne Cave Jacobine di Prolactine France.

· Âlde Fryske di De Fryske.

· Tomme de chèvre Cave Jacobine di Prolactine France.

· Pata de mulo curado los Payuelos di Quesería Artesanal Los Payuelos.

· Greensward di Murray’s Cheese.

· Devon Blue di Ticklemore Cheese.

· Spenwood di Village Maid Cheese.

· Grosse Tomme de chèvre Cave Rousseau di Prolactine France.

· Sinodun Hill di Norton and Yarrow Cheese.

· Gorwydd Caerphilly di Trethowan’s Dairy.

· Großer Deichkäse 12 Monate di Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG.

· MA-TRU’ Pecorino Amatriciano di F.LLI PETRUCCI SRL.

· L’Ambra di Talamello di Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

· Gentenaer di Little Cheese Farm.

Foto dal sito LE GRUYÈRE AOP.