Se sei alla ricerca di un piatto ideale per l’estate, ti consigliamo di provare il gazpacho.

Si tratta di una tipica zuppa fredda di verdure crude finemente tritate o frullate, originaria dell’Andalusia, ma diffusa ormai in tutta la Spagna.

Il gazpacho è un piatto che fa parte della dieta mediterranea, considerato patrimonio immateriale dell’umanità.

E’ un’ottima opzione da inserire nella nostra dieta in questi mesi caldi, quando le temperature superano i 30 gradi.

Questo piatto è saziante e per questo può anche essere alleato per favorire la perdita di peso.

E’ un’ottima fonte di idratazione, utile per aiutare a regolare la temperatura corporea e combattere le alte temperature.

Il Gazpacho unisce alle verdure, la frutta e dei grassi di ottima qualità (olio extra vergine di oliva).

Quello che si ottiene è una preparazione fresca, ricca di vitamine, minerali, fibre e volume senza troppe calorie.

Il piatto fornisce principalmente vitamine A, E e C, che sono presenti grazie al pomodoro e al peperone.

Ma ha anche un alto contenuto di fibre e un potente antiossidante, il licopene.

Come preparare il gazpacho.

Gli ingredienti:

Aceto di vino bianco, mezzo bicchiere.

Aglio, uno spicchio.

Un cetriolo.

Una cipolla rossa.

Olio extravergine di oliva, 50 millilitri.

Mollica rafferma, 100 grammi.

Pepe.

Un peperone verde e mezzo rosso.

Pomodori da sugo maturi, 600 grammi.

Sale.

Per accompagnare il gazpacho: cetrioli a dadini, cipolle di tropea a dadini, pane a dadini tostato o fritto, pomodori a dadini, uova sode a dadini

Preparazione:

Fate ammollare il pane in una ciotola coprendolo con acqua e mezzo bicchiere di aceto. Spellate e liberate i pomodori dai semi interni nella parte più dura. Poi tagliuzzateli e “strizzateli” per eliminare anche i semini più piccoli.

Tagliate a tocchetti anche gli altri ingredienti e poneteli in un frullatore dove via via metterete i peperoni, il cetriolo, la cipolla e l’aglio mondati. Aggiungete a filo l’olio e fate frullare bene, in modo da ottenere un composto denso, liscio e omogeneo.

Aggiungete il pane strizzato, aggiustate eventualmente di sale, pepe e aceto (che si deve sentire lievemente) a seconda dei vostri gusti e frullate di nuovo per qualche secondo.

Fate riposare il gazpacho qualche ora in frigorifero e servitelo freddissimo accompagnato da alcune ciotoline contenenti dadini di verdure (cipolla, peperone, pomodoro, cetriolo), pane fritto nell’olio (o tostato), uovo sodo, con cui i guarnirlo a piacere.

Foto di Яна Тикунова da Pixabay.