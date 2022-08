Ferragosto, tutti pazzi per gli agriturismi: sarà pienone

Ferragosto si avvicina ed è partita la caccia alla scoperta del luogo ideale in cui passare il giorno che spezza a metà il mese di agosto. C’è chi punta al mare, chi alla montagna e chi opta per una via di mezzo come l’agriturismo. Che sia vicino o lontano dalla città, poco importa, quel che è certo è che moltissimi italiani mangeranno in un agriturismo a Ferragosto. Tante le strutture già al completo, segnala in una nota Agriturist, l’associazione che riunisce la rete agrituristica di Confagricoltura. Premiate le imprese che oltre alla piscina, la prima colazione e la ristorazione organizzano attività, come trekking, passeggiate a cavallo, ciclobike o esperienze enogastronomiche, come lezioni di cucina e degustazioni.

“Gli italiani – afferma Augusto Congionti, presidente Agriturist – non hanno rinunciato alle vacanze e, facendo molta attenzione al portafoglio, hanno scelto il contatto con la natura e la bellezza delle campagne. Secondo l’Enit ben un italiano su cinque ha optato per la vacanza outdoor. Complici anche gli scioperi aerei, gli stranieri hanno scelto l’automobile per spostarsi. Così oltre a scoprire durante il percorso quella che, a torto, viene definita l’Italia minore, è cresciuto l’apprezzamento per l’Italia rurale, tanto che il 10% degli agriturismo comincia ad avere già prenotazioni per l’estate 2023”.

Per Agriturist viene assolutamente confermata ed è addirittura destinata a crescere la tendenza dello scorso anno, verso ricavi finalmente stabili, se non in crescita, rispetto all’anno precedente (nel 2021 in media + 30%). E’ anche destinata ad aumentare ancora, in percentuale, la quota di mercato sull’intero settore turistico sia per quanto riguarda gli ospiti, sia per i pernottamenti (lo scorso anno era rispettivamente + 1% e +1,2%).

Si prevede, infine, una crescita dei turisti esteri, rispetto allo scorso anno, in media del 15%, con punte anche del 35% grazie al ritorno degli americani e all’arrivo massiccio di turisti d’Oltralpe, dal Benelux e Nord Europa. FONTE ANSA. Foto da Pixabay.