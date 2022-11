I fagiolini sono il piatto che non deve mancare nella tua dieta

I fagiolini sono il piatto che non deve mai mancare nella tua dieta settimanale. Sono salutari, economici, versatili. La prossima volta che vai al mercato o al supermercato, non esitare a metterli nel carrello. “Se preparati senza ingredienti ad alto contenuto calorico, puoi mangiarne una grande quantità e sentirti pieno senza consumarne troppi”, ha detto Maya Vadiveloo, professoressa associata presso il dipartimento di nutrizione e servizi alimentari dell’Università del Rhode Island, a Kingston.

Benefici del fagiolini.

I fagiolini sono ricchi di vitamina C e beta-carotene, un antiossidante che dona il colore a frutta e verdura. In quanto verdura, aiutano a combattere l’infiammazione. Sono una buona fonte di folato e potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna. I fagiolini contengono proteine ​​e fibre, alleate contro il colesterolo alto. “La fibra è sottoconsumata da adulti e bambini statunitensi e fa bene alla salute dell’intestino”, ha affermato. Bisogna invece ricordare che “la fibra è ottima per ridurre il rischio di cancro al colon”, ricorda l’esperta.

Sebbene la maggior parte delle persone faccia bollire i fagiolini, tale cottura rimuove molti nutrienti, sottolinea Vadiveloo, che consiglia di cucinarli in oli salutari per il cuore, come l’olio d’oliva. Se si preparano per fare delle vellutate, le creme o le zuppe cremose possono essere sostituite con yogurt greco o latte magro. Il professore ricorda di non mettere troppo sale su di loro, che può alzare la pressione, soprattutto nei soggetti a rischio.

“Usa altri condimenti. A me piace mangiarli con pepe di Sichuan o di cayenna. O intingere i fagiolini crudi nell’hummus”. Meglio freschi e non surgelati. “Detto questo, se ciò che hai a disposizione sono fagiolini in scatola e stai scegliendo tra quello e un non vegetale”, ha detto, “incoraggerei le persone a selezionare la varietà in scatola”. Fonte: Medical X Press. Foto di SnapwireSnaps da Pixabay.