Dolce Roma Fest, nella Capitale un evento tutto dedicato alla pasticceria

Arriva nella Capitale il Dolce Roma Fest, due giornate di incontri con pastry chef di fama internazionale, professionisti del settore e produttori dolciari per oltre 100 appuntamenti. Questa la proposta della prima edizione di del Dolce Roma Fest – The World of Pastry, in programma al Palazzo dei Congressi di Roma sabato 25 e domenica 26 novembre. La manifestazione prevede più di 35 corsi di pasticceria rivolti ad appassionati e pasticceri per conoscere le ricette dei dolci della tradizione fino alle tecniche di cucina più moderne. Con il Natale alle porte, i dolci sono i protagonisti indiscussi della stagione, panettone incluso, il re dei lievitati.

Show cooking, workshop, seminari e prodotti da acquistare

Non mancano cooking show incentrati su alcuni dei dolci più iconici della Penisola, dal tiramisù al babà, fino al panettone e al maritozzo. Nel programma anche sfide con due contest, uno per pasticceri amatoriali e uno per professionisti; 15 le masterclass dedicate al cake design e una selezione di stand di produttori per far conoscere e assaggiare ai visitatori le proprie specialità.

Sarà possibile acquistare i prodotti con i token, la moneta di acquisto Dolce Roma Fest da acquistare online o direttamente in sede d’evento. Previsti momenti di formazione, seminari, workshop che daranno la possibilità a professionisti e appassionati di conoscere i nuovi trend e tutte le tecniche del settore. Spazio anche al tema della salute e della sicurezza alimentare.

Il Pasticcio MiniClub

Presente uno spazio su misura per i più piccoli con il Pasticcio MiniClub, area dedicata a bambini e bambine per impastare, sfornare e decorare le proprie creazioni. Sarà realizzata una raccolta fondi e un villaggio di Babbo Natale in pasta di zucchero per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (FONTE: ANSA).