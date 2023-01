Dieta 2023, i trend per il nuovo anno: moringa, alghe e clorofilla

Il 2023 porterà nella dieta degli italiani nuovi food trend da testare e conoscere. Se fino adesso hanno regnato avocado, zenzero, tè matcha e quinoa, adesso è il momento di alimenti finora poco conosciuti, che entreranno a far parte nel nostro regime dietetico. A rivelare i nomi dei “nuovi arrivati” è CiboCrudo, brand italiano di cibo plant-based e crudista, che ha sovrapposto i trend dei social TikTok e Instagram con gli studi scientifici e gli argomenti più dibattuti dagli esperti del settore. Secondo lo studio, il 2023 sarà l’anno della moringa, pianta sub-himalayana ricchissima di vitamina C, vitamina E, beta-carotene e proteine.

Nella lista dei nuovi prodotti ci sono inoltre i semi di canapa provenienti dalla pianta della cannabis sativa, e che hanno “un vago sentore di nocciola e sono soprattutto una riserva di acidi grassi omega-3 e vitamine che supportano la salute del cuore, le funzioni cerebrali e il sistema immunitario”. Tra i nuovi ingressi anche le proteine vegetali in polvere che saranno una forma di integrazione alimentare di cui gli sportivi- sostiene l’analisi- non potranno più fare a meno. Segnalata è anche la clorofilla, indicazione che arriva dal social TikTok. La clorofilla è fondamentale per le piante ma ha proprietà antiossidanti, depurative, antimicrobiche, favorisce la digestione ed è utile a riequilibrare la flora batterica dell’intestino oltre ad essere ricca di vitamine. E’ consigliata assumerla attraverso l’erba di grano.

Il 2023 sarà – secondo i ricercatori – l’anno dei “grassi buoni“, quelli vegetali con l’inserimento nella dieta del burro di cacao, burro di cocco, burri di frutta secca in sostituzione o in alternativa ai grassi animali. Infine spazio ai funghi shiitake per il loro contenuto di beta-glucani, vitamine e amminoacidi e alle erbe ayurvediche con l’obiettivo di potenziare le funzioni cognitive. Non mancheranno le alghe Irish moss per supporto alla produzione di collagene. Fonte: Ansa. Foto da Pixabay.