Natale, torna Cantine Aperte: degustazioni di vino e prodotti locali

Torna a Natale una Xmas Edition di Cantine Aperte. Si tratta dell’ultimo evento del calendario 2022 firmato Movimento Turismo del Vino. L’evento chiude un’eccellente annata vitivinicola e ne inaugura una nuova altrettanto entusiasmante e ricca di soddisfazioni.

Nel mese di dicembre, le aziende produttrici associate MTV si preparano ad accogliere, nelle loro vigne e nelle loro cantine, enoturisti e appassionati per celebrare le feste e l’inizio del nuovo anno con un caloroso brindisi. Un’occasione imperdibile, non solo per degustare vini e prodotti autoctoni regionali, ma anche per visitare le vigne e le cantine trasformate in mercati di Natale, lasciarsi trasportare dalla magica atmosfera natalizia e, con l’occasione, scegliere il giusto regalo da mettere sotto l’albero.

Un’annata molto positiva per il turismo enogastronomico.

“È stata un’annata particolarmente positiva – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – che ha segnato la definitiva ripresa dell’enoturismo con un aumento delle visite in vigna molto significativo. E allora quale miglior modo per festeggiare questo 2022 se non con un brindisi natalizio? Cantine Aperte a Natale è per noi uno degli appuntamenti più entusiasmanti e siamo certi che anche quest’edizione sarà un grande successo, con l’augurio che la prossima annata possa rivelarsi ancora più sorprendente. Il 2023 segna infatti il trentesimo anniversario di MTV, un traguardo che ci rende davvero orgogliosi e che conferma l’attenzione per il territorio e la cura nell’ospitalità delle nostre aziende.”

In occasione di Cantine Aperte a Natale, le aziende produttrici aderenti all’iniziativa hanno preparato un programma ricco di attività per tutti i gusti, con un occhio di riguardo anche per i più piccoli. Degustazioni, visite guidate in cantina, cene a lume di candela, shopping natalizio, ma anche laboratori sensoriali, cacce al tesoro tra le botti e altre iniziative tutte da scoprire all’insegna della gioia e del divertimento, in perfetto spirito natalizio

Il Natale a Cantine Aperte è sinonimo di condivisione e tradizione, un insieme di momenti che accendono gli animi e scaldano il cuore, attraverso profumi e sapori che ricordano casa. Non mancheranno infatti numerosi assaggi offerti dalle cantine: maxi-panettoni, torroni e tanti dolci tipici regionali che delizieranno il palato dei grandi e dei piccoli. Ma per festeggiare insieme di certo non si può rinunciare ad un buon calice di vino. L’immancabile protagonista delle tavole, delle emozioni e dei ricordi, che ci accompagna nelle numerose esperienze da vivere e condividere in cantina, in compagnia dei nostri cari. Per trovare le cantine aperte nelle vostre regioni cercate MTV e il nome della regione interessata. Come nel casi di quelle del Lazio).