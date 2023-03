Caffè mon amour: per 7 italiani su 10 è un piacere della vita

Caffè mon amour. Per 7 italiani su 10 la bevanda è considerata un piacere della vita, un modo positivo per iniziare la giornata, sentirsi energici, gioiosi. Ma è anche un momento di pausa e relax, da condividere con amici, colleghi o parenti. Anche a fronte degli aumenti dell’ultimo periodo, nessuno è pronto a rinunciarci. Piuttosto si risparmia nel dolce che lo accompagna.

Il 97% degli italiani beve, più o meno spesso, caffè o bevande che lo contengono (tre o più tazzine al giorno, per oltre la metà degli intervistati). E’ quanto emerge dall’indagine “Gli italiani e il caffè” condotta da AstraRicerche per conto del Consorzio Promozione Caffè su oltre 1.000 intervistati tra i 18 e i 65 anni e realizzata in occasione della giornata mondiale della felicità del 20 marzo.

I benefici del caffè sull’umore

Il nesso tra la bevanda e il sentirsi felici è confermato- informa una nota del del Consorzio Promozione Caffè- anche dalla scienza. Una recente metanalisi pubblicata su Frontiers in Nutrizion, realizzata analizzando 29 studi e oltre 422.000 partecipanti, ha confermato- segnala il consorzio – un’associazione tra assunzione di questo alimento e il buon umore: chi consuma circa 4 tazzine della bevanda (240 ml al giorno) vedrebbe diminuire circa del 4% il rischio di sviluppare sintomi depressivi.

Il caffè – commenta – Michele Monzini, presidente del Consorzio Promozione Caffè – è una delle bevande più studiate al mondo e i suoi molteplici effetti sull’organismo e le nuove scoperte non smettono mai di stupirci”. La pausa caffè è un momento che ha un effetto benefico doppio sul nostro umore, in primis per le evidenze confermate dalla scienza, ma anche per il puro piacere di dedicarci del tempo per rilassarci, apprezzando il suo sapore e il suo aroma unico. Perché il caffè è una bevanda da gustare con tutti i sensi, un piccolo gesto che infonde felicità”. (FONTE ANSA).