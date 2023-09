Bombay Sapphire e la catena di open house hotel The Hoxton celebrano Roma con un cocktail dedicato alla Città Eterna: l’hero drink Saw This Made This limited edition Colosseum Shadow. A caratterizzarlo sono le note fruttate, che prendono ispirazione dalla vite coltivata nelle vicinanze del monumento sul colle palatino: l’antica uva Pantastica. E’ possibile gustare il cocktail presso i due bar dell’hotel fino alla fine di settembre.

Il lancio della bevanda è stato però un’occasione anche per dare spazio all’arte, con l’esposizione delle opere del visual artist Luca Font. Il progetto riafferma ancora una volta lo spirito del brand, invitando a riscoprire il proprio potenziale creativo attraverso esperienze uniche.

La lobby di The Hox a Roma si è trasformata così in una vera e propria galleria d’arte, firmata Bombay Sapphire, che ospiterà per tutto il mese quattro artwork inediti di Font, celebre per le sue grafiche dai forti contrasti di colore. L’artista ha rivisitato in modo contemporaneo scorci di vita nella capitale attraverso il suo tocco futuristico dall’animo retrò. Le sue quattro opere richiamano ricordi di viaggio da luoghi lontani ed esotici e si legano fortemente alla filosofia dell’hotel per cui l’arte e la creatività hanno un ruolo centrale.

L’iniziativa conferma l’impegno della nota marca di gin verso l’universo della creatività. Il brand invita a mettere in scena l’immenso potere dell’ispirazione, liberando il proprio potenziale artistico, attraverso l’osservazione e la

reinterpretazione delle atmosfere che caratterizzano il nostro Paese. Foto Ansa.