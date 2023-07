50 Top Pizza Italia, 10 Diego Vitagliano a Napoli la migliore pizzeria d’Italia

10 Diego Vitagliano a Napoli è la nuova numero uno della 50 Top Pizza Italia 2023, celebre classifica che incorona le migliori pizzerie in giro per il mondo. Il suo locale di Bagnoli condivide il gradino più alto del podio con I Masanielli di Francesco Martucci, suo amico e collega. Durante la premiazione svoltasi ieri a Roma, città in cui Vitagliano ha da poco aperto una sede romana, il pizzaiolo ha ricevuto anche l’importante premio ‘Miglior Servizio di Sala dell’Anno’.

Le Parole di Diego Vitagliano dopo la premiazione

“Per me è un vero onore. Ma più che altro è un sogno che si avvera: era da anni che aspettavo questo momento, e finalmente ora è arrivato. La strada è stata lunga, ma anche nei momenti più duri la mia passione non si è mai spenta è la voglia di dare il massimo è sempre stata al top.

“Ci tengo a ringraziare di cuore tutta la mia squadra, che ora è diventata più una grande famiglia, in particolare i ragazzi della sala che oggi sono stati premiati come i migliori d’Italia. Ed è molto importante che ora si parli dell’importanza della sala in pizzeria e non più solo nei grandi ristoranti”.

“Un ringraziamento speciale va a Barbara Guerra, Luciano Pignataro, Albert Sapere e a tutti i professionisti che lavorano a questa importante classifica che ogni anno incorona i migliori pizzaioli del mondo. Spero ovviamente di continuare questo mio grande percorso di crescita, che parte dalla sfera professionale ma incrocia inevitabilmente quella personale. Perché per me la pizza è vita”.

“Infine voglio ringraziare di cuore il mio collega e amico Francesco Martucci, con il quale oggi condivido il primo posto della 50 Top Pizza 2023. Lui è uno dei mostri sacri della pizza napoletana e trovarmi sul gradino più alto del podio insieme a lui è un immenso onore e una grande emozione. Lo devo ringraziare perché proprio la voglia di raggiungere persone come lui è stata e sarà sempre un’ulteriore spinta per dare il massimo e alzare sempre di più l’asticella”.