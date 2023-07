I pericoli della vampire facial, in Messico una donna infettata da HIV

La vampire facial, la maschera viso a base di sangue, può mettere in pericolo la salute di chi la sceglie come trattamento di bellezza. Le ex clienti di un salone del New Mexico, ora chiuso, sono state invitate a sottoporsi al test per l’HIV anni dopo che si sono sottoposte nel centro estetico a questo tipo di iniezioni negli anni passati. Lo scorso mercoledì, il Dipartimento della Salute del New Mexico (DOH) ha annunciato un caso di nuova diagnosi di HIV di una paziente che avrebbe fatto lì il trattamento nel 2018, a detta della stessa, unico modo e sede in cui potrebbe essere stata esposta al virus.

La ‘vampire facial’, o ‘vampire facelift’, pratica resa famosa da un video di Kim Kardashian ma che piace anche ad altre star, da Rupert Everett a Bar Rafaeli e Victoria Beckham, consiste innanzitutto nel prelevare del sangue della persona che sceglie di farla, centrifugarlo per estrarne le piastrine, che poi vengono risospese nel plasma. E’ diventata popolare anche sui social, ma data la modalità di somministrazione appare evidente quanto sia importante che il trattamento venga eseguito da personale altamente qualificato.

“È molto importante spargere la voce e ricordare alle persone che hanno ricevuto qualsiasi tipo di iniezione relativa ai servizi forniti presso la VIP Spa di sottoporsi a test gratuiti e riservati”, ha affermato la dott.ssa Laura Parajon, vice segretaria del DOH, in un pubblicazione.

“Questo è preoccupante, perché se gli aghi non vengono maneggiati in modo appropriato, potresti potenzialmente aumentare il rischio di un’infezione trasmessa dal sangue”, ha detto il dottor Michael Landen a KOAT News. Maria Ramos de Ruiz, proprietaria di VIP Spa, ha affermato che ha usato solo aghi usa e getta. “Li apro davanti ai miei clienti ogni volta che vengono”, ha detto. Più di 100 ex clienti sono già stati testati durante l’indagine iniziale nel 2018 e nel 2019. Fonte: People.