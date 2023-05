E’ morta Maria Giovanna Maglie, la giornalista aveva 70 anni. A rendere nota la notizia è stata l’amica Francesca Chaouqui, che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto al San Camillo di Roma. “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre – ha scritto Chaouqui su Twitter -. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Maria Giovanna Maglie era malata da tempo. Intanto sono arrivati i primi messaggi di cordoglio, come quello del collega Enrico Mentana. “Se n’è andata Maria Giovanna Maglie, giornalista battagliera, donna forte, con le sue idee e la sua vis polemica. Ognuno la ricorda a modo suo, secondo le sue passioni e le sue sensibilità”.

“Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica…A un certo punto mi si è come spenta la luce”: così la giornalista aveva raccontato al Corriere il momento esatto in cui accusò il malessere che avrebbe portato ad accertare la malattia: “Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni…Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo”.

“Ho ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso” aveva confidato Maglia, alla quale erano giunti messaggi di affetto anche da parte di “avversari”, politici e giornalisti: “Per fortuna sono piena di avversari che mi vogliono bene. Da Luca Telese a Davide Parenzo, tutti quelli che la pensano all’opposto di me. Poi, però, quando si spengono le luci delle tv torniamo amici”.