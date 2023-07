Pensa che il marito la tradisca ma è solo affetto da un principio di demenza

Pensa che il marito la tradisca ma lui è solo affetto da un principio di demenza. Emma Ruscoe, 55 anni, di Solihull, Regno Unito, aveva iniziato a notare in suo marito, Simon, 58 anni, degli atteggiamenti strani. Non voleva più uscire con gli amici e si allontanava da lei, al punto che quest’ultima era arrivata a pensare che suo marito avesse una relazione extraconiugale.

“Simon ha smesso di voler uscire con gli amici, non voleva uscire e socializzare. È diventato molto riservato e ho notato che si stava ritirando sempre di più al punto che ho pensato che avesse una relazione”, ha detto Emma al Daily Mail. Verso la fine del 2015, la donna ha notato che l’uomo prendeva strade sbagliate quando intraprendevano viaggi familiari.

Durante un soggiorno a Cefalonia, in Grecia, nell’agosto 2016, Emma ha notato ancora altri cambiamenti in suo marito. Per esempio era diventato molto polemico e dimenticava le conversazioni appena intraprese. Così Emma lo ha portato dal loro medico di famiglia, che poi lo ha indirizzato a una clinica della memoria. Le volte in cui è stato visitato, i medici hanno però escluso problemi di memoria. La moglie però non si è arresa.

Preoccupata dal deterioramento del comportamento di Simon, Emma è tornata dal medico di famiglia ed è stata nuovamente indirizzata in una clinica. Una nuova valutazione nel gennaio 2020 ha diagnosticato una demenza ad esordio precoce. Emma ha detto: “Quando ha ricevuto la diagnosi, ho provato un senso di sollievo. Sapevo che qualcosa non andava e stavo combattendo da così tanto tempo – nessuno credeva che ci fosse qualcosa che non andasse in lui”. “Ho provato un enorme senso di sollievo (…) È stato bello ricevere una risposta dopo aver combattuto per così tanto tempo, una volta ricevuta la diagnosi, sapevo con cosa avevo a che fare”. Fonte: Daily Mail.