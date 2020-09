Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto in un giardino vicino a Kensington Palace, dove vivono Kate e William e i loro figli.

Ne dà notizia il sito spagnolo Hola!, che spiega come il ritorno del duca e della duchessa a casa sia stato accompagnato dalla notizia.

Come si legge su Skynews, la donna è stata trovata nei Kensington Gardens la mattina dello scorso 29 agosto, ha riferito la Metropolitan Police.

Il ritrovamento del corpo.

Gli agenti sono stati chiamati nella zona subito dopo le 7 del mattino e lì hanno trovato una donna che non rispondeva loro.

La donna è stata dichiarata morta sul posto, ha aggiunto un portavoce.

Il suo corpo è stato trovato nel Round Pond, che si trova di fronte a Kensington Palace.

I Cambridges e i loro figli erano a Balmoral quel giorno, dove hanno tenuto una riunione a distanza con la regina.

La donna non è stata ancora identificata, ma le indagini sono ancora in corso.

Un portavoce del Met ha detto a Sky News: “La polizia è stata chiamata a Kensington Gardens W2 alle 7.09 di sabato 29 agosto”.

“La donna è stata dichiarata morta sul posto. La morte è considerata inspiegabile in questo momento, ma non si ritiene che sia sospetta”.

“A tempo debito si svolgerà un esame post mortem” e “sono in corso indagini per stabilire l’identità del defunto”.

In zona non abitano solo i Cambridges, ma anche la principessa Eugenia e suo marito, Jack Brooksbank, i duchi di Gloucester, quelli di Kent e il principe Michael of Kent.

Kate e William, la loro casa a Kensington Palace.

I duchi vivono in un “appartamento”, ma questo termine potrebbe essere fuorviante perché le misure della loro dimora vanno ben oltre ciò che siamo abituati a considerare tale.

Per l’esattezza si tratta dell’appartamento numero “1A”, una casa enorme con 20 stanze dal seminterrato alla soffitta, affermano gli esperti reali.