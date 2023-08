Terapia di coppia: a Settembre aumenta la richiesta

Il mese di settembre, con il suo ritorno alla routine e alla quotidianità, porta con sé non solo l’inizio dell’autunno ma anche un interesse crescente verso la terapia di coppia. Dopo le vacanze estive, molti individui e coppie cercano supporto professionale per affrontare le sfide relazionali e creare una solida base per il futuro. Questo mese è segnato non solo dalla volontà di risolvere i conflitti, ma anche da nuove speranze e obiettivi che coinvolgono la coppia.

La stagione estiva rappresenta spesso un banco di prova per le relazioni, in quanto il tempo trascorso insieme aumenta e le dinamiche cambiano. Le vacanze possono mettere a dura prova la convivenza e il matrimonio, ma allo stesso tempo offrono momenti di relax e opportunità per creare nuovi ricordi. Questi cambiamenti nella routine e negli spazi condivisi possono influenzare positivamente o negativamente la coppia, portando a riflessioni e decisioni importanti.

A Settembre aumentano le ricerche per terapia di coppia

Un’analisi delle richieste di consulenza di coppia su ProntoPro ha rivelato un aumento significativo delle ricerche di specialisti in terapia di coppia durante il mese di settembre. Questo trend è emerso anche nel 2022, quando il mese ha visto un picco di contatti per ottenere il supporto di un avvocato divorzista. Tuttavia, il termine delle vacanze non segna necessariamente la fine di una relazione. Molti cercano aiuto per risolvere conflitti e migliorare il dialogo, evidenziando la volontà di investire nel rapporto e di superare le sfide insieme.

Voglia di nuovi inizi e progetti per le coppie

Le richieste di consulenza durante il mese di settembre riflettono la voglia di nuovi inizi e progetti, inclusi cambiamenti importanti come la convivenza, il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Inoltre, l’estate sembra portare a una maggiore complicità anche nell’intimità, con alcune coppie che cercano supporto per migliorare il loro rapporto sotto questo aspetto.

Le modalità di svolgimento delle sedute di terapia di coppia rimangono principalmente analogiche, con otto coppie su dieci che preferiscono incontri di persona nello studio del consulente. Nonostante l’uso crescente della tecnologia nella vita quotidiana, la terapia di coppia si basa ancora sull’interazione diretta tra gli individui.

Le esigenze delle coppie italiane variano in base a fattori come età e regione di provenienza. Ad esempio, le coppie più giovani sembrano concentrarsi sulla fiducia e l’intimità, mentre quelle di età superiore sono più orientate a migliorare il rapporto intimo. Inoltre, ci sono differenze regionali nelle richieste di consulenza. Alcune regioni mostrano un maggiore interesse nel rafforzare la fiducia, mentre altre cercano supporto per superare infedeltà o migliorare il dialogo.

In definitiva, settembre rappresenta un periodo di riflessione e cambiamento per molte coppie italiane. La terapia di coppia offre un’opportunità per affrontare le sfide e costruire una relazione solida, evidenziando l’importanza del supporto professionale nell’affrontare le sfide relazionali e crescere insieme.