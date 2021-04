Tacchi no grazie. La regista premio Oscar Chloé Zhao ha ritirato l’ambita statuetta indossando un paio di scarpe da ginnastica bianche, abbinate a un abito color sabbia firmato Hermès.

Un look che sembra quasi un riferimento alla vita dell’ultimo anno e mezzo che, causa restrizioni da Covid-19, ha messo all’angolo i look più eleganti per dare spazio a outfit casual e sportivi.

Certo non si tratta di una vera e propria novità, considerando che Frances McDormand ha indossato i sandali Birkenstock in versione griffata agli Academy Awards del 2019.

Tra i sandali e le sneackers vincono le seconde, sebbene dopo un anno e mezzo di pandemia, è già tanto aver rivisto le star sul red carpet con abiti di alta e moda e senza mascherina.

Chloé Zhao vince alla miglior regia.

L’Oscar per la miglior regia alla 93/a edizione dei premi va a Zhao per Nomadland. E’ la seconda donna a vincere la statuetta ( Kathryn Bigelow per The Hurt Locker nel 2010) e la prima di origine asiatica (è nata a Pechino).

Oscar per la migliore attrice protagonista a Frances Mcdormand sempre per Nomadland.



Oscar per il migliore attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father – Nulla è come sembra.

Statuetta al miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah



Oscar per la migliore attrice non protagonista alla star del cinema coreano Yuh-Jung Youn per Minari.

Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l’Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature.

Non ce l’ha fatta Laura Pausini con la sua “Io sì”, canzone originale per “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti né Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di “Pinocchio” e Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre di Pinocchio di Matteo Garrone.