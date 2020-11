Il principe William e Kate Middleton hanno detto addio al loro “caro cane” Lupo, che è morto lo scorso fine settimana.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno condiviso una foto del loro amato cucciolo, condividendo la notizia con i loro milioni di follower su Instagram:

“Molto tristemente lo scorso fine settimana il nostro caro cane, Lupo, è morto. È stato al centro della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”.

Il cocker spaniel inglese è stato regalato alla come regalo di nozze nel 2011 e si ritiene che li abbia aiutati a scegliere persino il nome del principe George.

Si dice che William e Kate abbiano scritto dei nomi su vari pezzi di carta e li abbiano sparsi sul pavimento. Lupo li ha calcati e si è fermato quando ha raggiunto il nome George.

Parlando poco dopo la nascita del principe nel 2013, William ha detto: “Per me, Catherine e il piccolo George sono le mie priorità, e Lupo”.

Il messaggio del fratello di Kate per la morte di lupo.

Anche il fratello di Kate, James Middleton, ha reso omaggio al cane, che proveniva dalla stessa cucciolata dei suoi cani Ella, Zulu, Inka e Luna.

Il terzogenito della famiglia ha scritto: “Niente potrà mai prepararti alla perdita di un cane”.

“Per coloro che non hanno mai avuto un cane, potrebbe essere difficile capire la perdita”.

“Tuttavia, chi ha amato un cane sa la verità: un cane non è solo un animale domestico: è un membro della famiglia, un migliore amico, un compagno fedele, un insegnante e un terapista”.

“Molte persone nel corso degli anni mi hanno contattato per il dolore di perdere un cane e per la maggior parte, la perdita di un cane è, in quasi tutti i modi, paragonabile alla perdita di una persona amata”.

“Il dolore che ho provato per aver perso il mio primo cane Tilly nel 2017 fa ancora male e quando ho sentito la notizia di Lupo ha riportato un’ondata di emozioni”.