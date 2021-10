Victoria Beckham prende molto sul serio la sua salute e nei giorni scorsi ha rivelato di aver fatto il suo viaggio annuale in Germania, insieme a suo marito David, per un M.O.T., ovvero una sorta di check up sanitario.

“Condividerò alcuni momenti del nostro recente viaggio in uno dei nostri centri benessere preferiti a Baden Baden in Germania”, ha fatto sapere la stilista.

Ha spiegato ai fan che i suoi “controlli annuali” includono anche esami come la “risonanza magnetica”, poi il consumo di “tisane e lunghe camminate”.

Victoria ha poi condiviso una sua foto insieme al medico che ha scelto per lei e il marito David trattamenti su misura durante il loro soggiorno.

La coppia ha scelto Villa Stéphanie, uno dei più importanti centri di benessere a Baden-Baden, una località termale della Foresta Nera sud-occidentale, al confine con la Francia.

I programmi della spa comprendono anche piani nutrizionali, disintossicazione digitale e fisioterapia. L’ambiente non solo offre splendidi panorami, ma offre anche una vasta gamma di attività. Ci sono più di 1.000 diversi percorsi escursionistici e 10 diversi laghi.

Anche nel 2020, Victoria e suo marito David hanno hanno soggiornato in questo stesso resort e all’epoca hanno anche condiviso attimi della loro vacanza retreat.

Cosa mangia Victoria Beckham.

Nella sua colazione ci sono due cucchiai di aceto di mele, limone fresco spremuto in acqua bollente.

E’ solita bere insieme alla sua famiglia un frullato per la colazione che consiste in un nutriente mix di mele, kiwi, limone, spinaci, broccoli e semi di chia. Altra alternativa al mattino: i cereali Ezekiel 4:9.

Nel 2019 ha detto a The Telegraph che “mangia tre o quattro avocado al giorno”, magari spalmato sul pane di Ezechiele, che lei ama.

Il pesce fresco è uno dei preferiti della stilista, soprattutto i gamberi jumbo cotti al lime.

Ama cenare con gli spicy prawn courgetti, ovvero spaghetti di zucchine e gamberi, il tutto piccante.

Ma anche con il salmone, i gamberi e poi i piselli, il cetriolo e i broccoli.