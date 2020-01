Victoria Beckham è una fan del pane di Ezechiele. La stilista britannica ha condiviso via social un altro dei suoi segreti di bellezza per stare in salute. Un acquisto che ha scatenato qualche polemica su The Sun, versione on line. Il tabloid si è soffermato sul prezzo del pane, il cui costo è “sei volte maggiore” di quello classico.

Il pane di Ezechiele è a basso contenuto calorico, non contiene zuccheri aggiunti ed è più alto in proteine e fibre rispetto alla maggior parte dei marchi domestici. L’ex Spice Girl ha rivelato che le piace mangiarlo con l’avocado schiacciato. Uno snack simile a quello amato anche dalla Duchessa del Sussex, Meghan Markle.

Victoria Beckham ha reso noto di bere ogni mattina due cucchiaini di aceto di mele. La marca da lei scelta è il Bragg Apple Cider Vinegar. Lo ha rivelato lei stessa sulla sua pagina Intagram. La colazione della stilista è per stomaci forti. Dopo l’aceto seguono semi di chia con latte di mandorle più lamponi. Infine, del caffè prima della lezione in palestra di due ore.

La stilista ha fatto sapere anche che uno dei suoi segreti di bellezza è bere acqua da una bottiglia di rame. Secondo gli antichi testi medici ayurvedici, immagazzinare l’acqua in una bottiglia con queste caratteristiche avrebbe effetti benefici sulla salute e anche la designer britannica sembra esserne convinta.

E a proposito di pane, nei giorni scorsi la star latino americana Jennifer Lopez ha affermato: “Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall’altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane”. “Vorrei anche – ha continuato – sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di ulivo oppure delle querce e semplicemente sentire l’odore. Ho fantasie di questo tipo”