Victoria Beckham rilancia la sua iconica posizione con la gamba alzata sul divano in versione lockdown.

La posa è diventata celebre in questi ultimi anni, ma nelle precedenti versioni la stilista indossava rigorosamente scarpe con il tacco 12.

Ma i tempi sono cambiati e anche i Beckham hanno ceduto al comfy look, essendo in quarantena così come altri milioni di britannici.

La stilista ha pubblicato una foto in cui si mostra con un paio di jeans, un maglione extra large e dei calzini pesanti rossi.

La famiglia sta trascorrendo questi giorni nella loro casa a Cotswolds, catena collinare situata nell’area centrale dell’Inghilterra.

Il premier britannico Boris Johnson ha infatti annunciato lo scorso 31 ottobre l’entrata in vigore in tutto il Regno Unito di un nuovo confinamento nazionale, che sarà in vigore dal 5 novembre al 2 dicembre.

“Riscaldata e pronta per una settimana di lavoro da casa #VBPose. Scattata da #HarperSeven!”, ha scritto l’ex Spice Girl.

E non mancano dettagli sul maglione sfoggiato: “Il maglione più accogliente! È realizzato in lana merino che è così morbida e calda. Adoro il blocco dei colori e il taglio leggermente cropped”, ha aggiunto sul suo outfit.

La stilista britannica ha parlato della sua vita privata e della carriera nel corso del Forbes Women’s Summit a New York nel 2018.

Alla domanda su come bilancia la gestione della sua omonima casa di moda di successo e i suoi quattro figli, Victoria ha spiega:

“Ci provo davvero, davvero tanto. Provo a diventare la madre migliore, la moglie migliore e la professionista migliore. Quando torno a casa, provo a mettere giù il telefono e passare del tempo con i bambini e con David”.

“Rendere potenti le donne. Voglio che si sentano la migliore versione di loro stesse. Sono molto orgogliosa del fatto che molti dei leader che ho nella mia azienda sono donne”.