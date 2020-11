Per un comfy look completo non puoi rinunciare a una ciabatta che ti accompagni durante le tue ore tra le mura domestiche, cresciute in modo esponenziale negli ultimi nove mesi a causa del lockdown da coronavirus.

Noi vi consigliamo di dare un’occhiata a un paio di pantofole che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi. Il modello Teddy, che costa 15,90 euro.

Ci sono tre colori disponibili: rosa, beige e nero, tutto dipende dal colore generale del vostro guardaroba casalingo.

La variante beige potrebbe essere la giusta via di mezzo tra il rosa e il neo, una tinta da abbinare un po’ con tutto.

Il tessuto Teddy style ha avuto un vero boom in questi ultimi due anni, soprattutto per quel che riguarda i cappotti.

Il nuovo step sono anche le pantofole, perché ai tempi del covid, anche questo capo d’abbigliamento ha la sua importanza.

Lo spettro di un lockdown generalizzato in tutta Italia si fa sempre più reale e c’è già chi è pronto a scommettere che passeremo le prossime settimane serrati a casa.

Tacchi, jeans e abiti aderenti lasciano il posto a leggings, tute e maglioni larghi. Questo è ciò che ci attende anche per i prossimi mesi, soprattutto per quel che riguarda lo smartworking.

Altri capi comodi da mettere nel carrello per l’autunno inverno.

Abbiamo individuato una tuta firmata Uniqlo, che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc.

La tuta costa 34,90 euro ed è disponibile in diverse varianti: marrone, rosa, color carne e verde.

Vi invitiamo a prendere in considerazione anche un cardigan firmato Mango, che si candida a essere la vostra nuova copertina di Linus almeno fino alla prossima primavera.

Si tratta di un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino.