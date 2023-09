Tiziano Ferro ha recentemente annunciato la fine del suo matrimonio con il marito Victor Allen. La notizia ha sorpreso molti, poiché la coppia sembrava felice e unita. In un post su Instagram, Tiziano ha dichiarato:

“Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio.”

La coppia ha due figli, Margherita e Andres, nati nel febbraio 2022. Tiziano ha spiegato che al momento i bambini trascorrono la maggior parte del tempo con lui e che la sua priorità è la loro tutela. Ha anche annunciato che non potrà onorare gli appuntamenti in Italia per presentare il suo romanzo, poiché non può lasciare i figli e portarli con sé.

Chi è Victor Allen e la sua storia con Tiziano Ferro

La storia d’amore tra Tiziano Ferro e Victor Allen ha avuto alti e bassi. Si sono conosciuti nel 2016 a Los Angeles, quando Tiziano stava girando un video musicale presso la Warner Bros, dove Victor lavorava come consulente. La loro relazione è cresciuta, e dopo tre anni di fidanzamento, si sono sposati due volte: prima in segreto a Los Angeles il 25 giugno 2019 e successivamente con una cerimonia civile a Sabaudia il 13 luglio dello stesso anno.

Victor Allen, di 58 anni, è americano, proprietario di un’agenzia di marketing a Los Angeles. La proposta di matrimonio è stata fatta da lui a Tiziano Ferro nel giorno del suo compleanno, rendendo il momento ancora più speciale.

La separazione è un duro colpo per entrambi, poiché sembravano condividere una vita felice insieme. Tiziano Ferro aveva già affrontato una serie di sfide personali e aveva fatto coming out nel 2010, rivelando la sua omosessualità. Oltre a questo, ha parlato apertamente di problemi come l’alcolismo, la bulimia e la depressione nel documentario “Ferro.”

La fine del matrimonio con Victor Allen segna un nuovo capitolo nella vita di Tiziano Ferro, e anche se è un momento difficile, sembra che la sua priorità sia ora la felicità e la tutela dei suoi figli. La sua storia ci ricorda che dietro l’immagine pubblica di una celebrità ci sono spesso sfide e dolori personali che toccano tutti.