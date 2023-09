The Kardashians: tensioni tra Kim e Kourtney, a rischio la serie TV

La popolare serie televisiva “The Kardashians” sta per tornare con la sua quinta stagione su Disney Plus, ma i rapporti tra due delle sorelle e protagoniste principali, Kim Kardashian e Kourtney Kardashian, sembrano essere più tesi che mai. A tal punto da mettere a rischio il futuro dello show.

Le Tensioni Tra Kim Kardashian e Kourtney

Nell’ultima stagione di “The Kardashians,” avevamo visto Kim e Kourtney cercare di risolvere i loro conflitti. Kim si era scusata con Kourtney per aver dato l’impressione di trasformare la sua relazione con Travis Barker in un’opportunità lavorativa. Sembrava che le due sorelle avessero fatto pace, ma il trailer della quinta stagione rivela una situazione molto diversa.

Nel trailer, Kourtney chiama Kim una “strega,” suggerendo che le tensioni tra loro non sono state risolte. Sembrerebbe che le due sorelle siano in disaccordo riguardo ai loro stili di vita opposti. Kourtney critica Kim per essere troppo attaccata al denaro, mentre Kim non comprende le scelte di vita di Kourtney e le chiede se sia veramente felice.

Le immagini del trailer mostrano chiaramente la tensione tra le due, con sguardi freddi e riluttanza a parlarsi. Nel frattempo, il resto della famiglia sembra cercare di rimanere al di fuori di questa diatriba.

Un Ponte Tra le Sorelle?

Molti sperano che la gravidanza di Kourtney e l’arrivo del nuovo nipote possano aiutare a riunire le due sorelle. Tuttavia, bisognerà attendere le nuove puntate di “The Kardashians” per scoprire come si evolverà la situazione.

Nonostante le tensioni tra le sorelle Kardashian, la serie ha già firmato un contratto con il produttore e distributore Hulu per sette stagioni, quindi i fan possono ancora aspettarsi molto da questa famiglia famosa.

La quinta stagione di “The Kardashians” debutterà il prossimo 28 settembre su Disney Plus, e sicuramente sarà piena di sorprese e drammi, come ci hanno abituato le Kardashian nel corso degli anni. Restate sintonizzati per scoprire cosa accadrà tra Kim e Kourtney nella prossima avventura televisiva della famiglia più famosa d’America.