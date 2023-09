Kourtney Kardashian ha rivelato di aver subito un “intervento chirurgico urgente al feto”. La notizia arriva dopo che Travis Barker e i Blink-182 hanno cancellato alcune date del tour europeo. Kourtney Kardashian-Barker ha rivelato di aver vissuto un momento spaventoso durante la gravidanza, pubblicando un’immagine cupa dall’ospedale che mostrava le mani di lei e di suo marito Travis Barker. Questo avvenimento segue la cancellazione di alcune date del tour europeo dei Blink-182, la band di Barker.

In una recente foto pubblicata su Instagram, Kourtney Kardashian ha confermato che si è trattato di una complicazione della gravidanza, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’evento. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei medici che hanno salvato la vita del loro bambino, del suo marito per essere stato al suo fianco e della madre per il sostegno fornito. Questo episodio ha messo in luce la forza e la resilienza della famiglia Kardashian-Barker.

“Sarò per sempre grata ai miei incredibili dottori per aver salvato la vita del nostro bambino. Sarò eternamente grata a mio marito che è corso al mio fianco dal tour per stare con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, mia roccia. E a mia madre, grazie per avermi tenuto la mano in tutto questo,” ha scritto a corredo della foto.

“Avendo avuto tre gravidanze davvero facili in passato, non ero preparato alla paura di sottopormi urgentemente a un intervento chirurgico fetale. Penso che nessuno che non abbia vissuto una situazione simile possa iniziare a capire quella sensazione di paura. Ho una comprensione e un rispetto completamente nuovi per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini durante la gravidanza”.