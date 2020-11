Il principe William non ha alcun desiderio di vedere la nuova stagione di The Crown. Lo rende noto un amico del duca di Cambridge.

“La sensazione è che l’ultima serie sarebbe davvero piuttosto triste da guardare per loro (William e Harry, ndr)”, ha aggiunto una fonte.

“Harry ha visto il trailer della quarta serie ma non riesco a immaginarlo mentre la guarda”, ha detto un’altra fonte ben informata a Katie Nicholl di Vanity Fair.

La nuova stagione di The Crown parla del matrimonio di Carlo e Diana, incluso il rapporto del principe con la sua storica amante Camilla.

Ma la serie ben si focalizza anche sui disturbi alimentari della principessa del Galles. E sono proprio queste le scene che potrebbero più turbare i suoi figli.

Emma Corrin, l’attrice che interpreta Diana, sa quanto potrebbe essere difficile per la famiglia reale rivivere quei momenti.

“È difficile, penso che tutti, in The Crown, cerchiamo sempre di ricordare che la serie in cui ci troviamo è romanzata”, ha detto l’attrice.

“Ovviamente, ha le sue radici nella realtà e nei fatti, ma le sceneggiature di Peter Morgan sono opere di finzione”, ha specificato.

Secondo The Sun, che cita fonti ben addentro alla monarchia, il principe Carlo e il figlio William sarebbero “furenti” per la ricostruzione fatta dal programma di successo del periodo compreso fra il 1979 e i primi anni Novanta.

“William non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare denaro”, ha tuonato un altro ‘insider’ della famiglia reale.

E ancora: “Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto perché molte delle cose che vengono narrate non rappresentano la realtà”.