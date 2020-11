Diana e Carlo erano in ottimi rapporti prima della morte della principessa del Galles. Lo assicura Tina Brown, autrice di “The Diana Chronicles“.

Come si legge sul Daily Mail, Brown fornisce una versione molto serena del rapporto tra i sue ex coniugi, almeno nella fase precedente all’incidente che costò la vita alla principessa.

Lady Diana sarebbe anche arrivata ad accettare la storia tra il principe e Camilla Parker Bowles.

Brown ha raccontato al Daily Telegraph che lei e Anna Wintour, direttrice di Vogue, si sono incontrate con Diana a pranzo al Four Seasons Restaurant di New York poco più di un mese prima della morte della principessa nel 1997.

L’autrice ha ricordato che Lady Diana e Carlo si divertivano insieme non senza “qualche risata” e discutevano delle loro passioni a Kensington Palace quando prendevano il tè.

“Erano nei migliori rapporti possibili da molto tempo”, ha affermato la Brown. “Si stava decisamente calmando, i ragazzi erano più grandi. Parlavano di filantropia. E lei aveva accettato Camilla, ha specificato, aggiungendo:

“Una cosa che aveva finalmente fatto era capire davvero che Camilla era l’amore della sua vita e non c’era proprio niente che lei potesse fare al riguardo”.

“Ma a quel pranzo mi ha detto che sarebbe tornata da Carlo in un baleno se lui l’avesse voluto”.

Per la scrittrice Diana era “possessiva” e “terribilmente esigente e bisognosa” verso gli uomini con cui faceva coppia.

Non manca un riferimento alla nuova stagione della serie The Crown, che per Brown propone una visione della principessa priva della sua “astuzia”.

In The Crown 4, Lady Diana appare molto debole e insicura, tratti del carattere che alla scrittrice non tornano.

La madre di William e Harry, infelice per il suo matrimonio, avrebbe cercato amore dall’approvazione del pubblico, che l’adorava.

“Più la respingeva (Carlo, ndr), più lei cercava l’approvazione pubblica”, ha sottolineato l’autrice.