Anche la duchessa di Cornovaglia guarderà la nuova serie di The Crown e non resterà per nulla “turbata” da come viene interpretata. Lo assicura una fonte vicina a Camilla.

Parlando con Vanity Fair, l’insider ha detto che la moglie di Carlo non si tirerà indietro dal guardare lo show Netflix.

E la duchessa lo farà, specifica la fonte, “con un bicchiere di vino in mano”.

La nuova stagione mostra un Carlo (interpretato da Josh O’Connor) e una Camilla (Emerald Fennell) in contatto quasi costante durante i primi anni del matrimonio del principe con Lady Diana.

Si parla del famoso bracciale che poco prima delle nozze il primogenito della regina ha fatto fare appositamente per Camilla. Un segno d’amore scoperto dalla stessa Diana.

Camilla non sarebbe irritata dall’immagine di lei descritta dalla nuova stagione di The Crown:

“Immagino che si sintonizzerà con un bicchiere di vino rosso per guardarlo, ha visto la serie precedente”, ha detto l’insider.

“Ha un meraviglioso senso dell’umorismo e questo non la preoccuperà minimamente.”

La fonte ha aggiunto: “L’ha guardata, ovviamente lo ha fatto e credo che anche Carlo lo abbia fatto”.

“Non credo che abbia alcun problema reale con questo. La sua sensazione è molto ‘non lamentarti mai, non spiegare mai'”.

Carlo e Camilla si sono fidanzati ufficialmente il 10 febbraio 2005 e hanno celebrato il loro matrimonio il 9 aprile 2005 a Windsor.

Per entrambi sono state seconde nozze. Il principe è l’ex marito della defunta Lady Diana. La duchessa è stata sposata precedentemente con Andrew Parker Bowles.

Il mistero del topo del terzo episodio della serie.

Dopo l’uscita su Netflix del nuovo capitolo della saga, a molti spettatori non è sfuggito un cameo molto particolare.

Nel terzo episodio compare un topolino sul pavimento del Castello di Windsor.

Molti fan sono rimasti scioccati dalla presenza animalesca, interrogandosi sui social se si trattasse di una mossa intenzionale del regista della serie Peter Morgan o di un caso.