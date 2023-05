Tatiana Santo Domingo con il gipsy look firmato Johanna Ortiz

Tatiana Santo Domingo ha sfoggiato uno dei suoi nuovi look gipsy al Gran Premio di Monaco (guarda nel link Instagram in fondo alla pagina). Per l’occasione la moglie di Pierre Casiraghi ha indossato un abito della stilista Johanna Ortiz, molto amata anche da altre celebrities come Meghan Markle, che ha scelto un capo della designer in una delle sue ultime uscite in pubblico a New York. Il vestito scelto da Tatiana, bianco e nero, riproponeva disegni etnici, il tutto abbinato con tacchi bassi Emilia Wickstead e per completare l’outifit una borsa del brand Hunting Season.

Il brand Muzungu Sister

Tatiana Santo Domingo è anche la fondatrice del brand Muzungu Sister insieme a Dana Alikhani. “Mentre le comunità artigiane di tutto il mondo continuano ad affrontare sfide insormontabili che minacciano i loro mezzi di sussistenza, Muzungu Sisters si impegna a produrre articoli con il maggior numero possibile di comunità artigiane e a condividere i loro talenti con te”, scrivono le due imprenditrici sul loro sito.

Muzungu Sisters utilizza solo materiali naturali, sostenibili e biodegradabili che lasciano tracce minime nel nostro ambiente. “Proprio come i nostri pezzi sono progettati per essere conservati negli anni a venire, crediamo in un approccio consapevole e conservativo al consumo”, aggiungono, specificando: “Abbiamo viaggiato in tutto il mondo per trovare i tessuti più insoliti, belli, sostenibili; i migliori ricamatori, tessitori e atelier. I nostri articoli non passano mai di moda e sono progettati per essere indossati negli anni a venire”.

Tatiana e Pierre, una famiglia multiculturale

Sangue italo-monegasco per lui e brasiliano-colombiano per lei, Andrea e Tatiana sono la famiglia più multiculturale del Principato. Lei è nata nel 1983 a New York, ma cresciuta tra Ginevra e Parigi in una delle famiglie più ricche della Colombia. Suo nonno, Julio Mario Santo Domingo infatti, è stato ricordato nel 2011 da Forbes come il secondo uomo più ricco del Paese, proprietario del Santo Domingo Group e della Colombian Bavaria Brewery, uno dei più grandi birrifici del Sud America. Quando è morto ha lasciato un sesto della sua ricchezza alla nipote, che a 28 anni si è trovata a gestire un’immensa fortuna.