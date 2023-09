Scarlett Johansson in tailleur grigio per il lancio della sua linea beauty

Scarlett Johansson, icona di stile e talentuosa attrice, era super chic in occasione del lancio ufficiale della sua linea di prodotti per la cura della pelle, The Outset, tenutosi presso Nordstrom a New York. La 38enne attrice è apparsa super elegante all’evento, tenutosi il 13 settembre, che ha incluso un panel di domande e risposte presso la sede di Nordstrom.

Annunciata lo scorso anno, la linea di prodotti per la cura della pelle di Scarlett Johansson, ha fatto il suo ingresso nel mondo della bellezza con soli cinque prodotti. Tuttavia, la gamma si è espansa per includere nuove aggiunte che promettono di soddisfare le esigenze di bellezza di tutti.

Scarlett Johansson chic con il tailleur grigio

Per l’evento di lancio, Scarlett Johansson ha scelto di indossare un completo grigio a tre pezzi di Mango. Questo elegante outfit comprendeva una giacca oversize, pantaloni a gamba larga e un gilet coordinato. La scelta dell’abbigliamento grigio ha conferito all’attrice un aspetto sofisticato e moderno, perfettamente in linea con il suo status di icona di stile.

The Outset, la linea beauty dell’attrice

Secondo quanto riportato da WWD, tra le nuove proposte troviamo un “siero preparatorio al collagene vegano rassodante, un pacchetto di ricarica per il regime quotidiano di elementi essenziali e un micro-smalto esfoliante alla caffeina”. Questi nuovi prodotti dimostrano l’attenzione di Scarlett nel voler offrire soluzioni avanzate per la cura della pelle.

Nel 2022, Scarlett aveva condiviso con Vogue la sua idea dietro il marchio: “Sono stata il volto di diversi marchi di lusso nel corso della mia carriera e tutte quelle esperienze sono state davvero meravigliose… Credo di aver sempre avuto la sensazione di interpretare un personaggio in quelle campagne e, man mano che mi evolvevo, volevo creare e rappresentare un marchio che per me fosse fedele.”

Dove trovare i prodotti di Scarlett Johansson

L’evento ha celebrato il debutto dei prodotti The Outset su Nordstrom.com e in selezionati negozi Nordstrom, tra cui il flagship di New York City. La linea, nata dalla semplice e efficace routine di cura della pelle di Scarlett, si è sviluppata per includere una vasta gamma di prodotti che promettono di rivoluzionare la tua routine di bellezza.

Attualmente, Scarlett Johansson gestisce The Outset insieme a Kate Foster, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. Con la sua dedizione alla qualità e il suo innato senso dello stile, Scarlett Johansson continua a brillare sia come attrice di successo che come imprenditrice nel mondo della bellezza.