Salma Hayek, il suo segreto di bellezza? La meditazione. Nell’episodio di mercoledì del podcast Let’s Talk Off Camera, la conduttrice Kelly Ripa ha parlato di bellezza e invecchiamento con la star di Magic Mike’s Last Dance, 56 anni. Alla fine, è emersa la temuta domanda per l’attrice messicana: hai mai usato Botox? Hayek si è affrettato a rispondere. “Niente Botox!”.

Hayek preferisce forme di benessere molto meno invasive, come quelle che fanno leva sull’energia corporea. “In realtà è sentire l’energia”, ha detto Hayek. “Si muove e danza dentro di te, sentimenti e sensazioni diverse. Quindi faccio molte macchine a frequenza”. L’attrice è convinta che funzioni: “A volte quando lo faccio, le persone mi dicono quando esco dalla stanza, ‘Oh mio Dio. Di nuovo, dimostri 20 anni'”, ha detto.

“Quando non lo faccio per un po’ di tempo, indovina un po’?”, ha aggiunto. “La faccia inizia a cadere e tutto inizia a cadere”. L’unica persona che non appoggia la scelta di Salma Hayek nella sua meditazione antietà è suo marito, François-Henri Pinault. “Mio marito non ci crede”, ha ammesso. “Ma quando va davvero male…lui dice: ‘Hai fatto yoga?'”.

Meditazione, 25 minuti ‘accendono’ il cervello e l’energia

Con yoga e meditazione mindfulness cresce l’energia e migliorano le funzionalità cerebrali. Bastano 25 minuti al giorno per vedere gli effetti sulle funzioni cosiddette esecutive, correlate alla soluzione di problemi, sul comportamento legato al raggiungimento degli obiettivi, sulla capacità di controllo delle emozioni e degli impulsi, oltre che dei pensieri e delle azioni ripetitive. A evidenziarlo è stato uno studio dell’Università di Waterloo, in Canada, pubblicato sulla rivista Mindfulness.

“Ci sono una serie di teorie sul perché gli esercizi fisici come lo yoga migliorano i livelli di energia e le prestazioni nei test cognitivi – ha evidenziato Kimberley Luu, autrice principale dello studio – queste includono il rilascio di endorfine, un aumento del flusso sanguigno nel cervello e una riduzione di focalizzazione sui pensieri ripetitivi. Anche se in definitiva questa è ancora una domanda aperta”.