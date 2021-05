Sembra che la regina Elisabetta stia prendendo le critiche di Harry alla famiglia reale in modo “molto personale”.

Due mesi dopo aver parlato di alcuni dei suoi drammi familiari privati durante l’rmai famosa intervista con Oprah, il principe Harry ha ora condiviso dettagli ancora più intimi sulla sua precedente vita da reale. Nel suo programma AppleTV + The Me You Can’t See, Harry ha parlato a ruota libera della sua educazione non convenzionale, e di come ora intende crescere i suoi figli in modo molto diverso.

I pensieri di Harry sembrano essere arrivati immediatamente alla regina Elisabetta che, come si legge sul Daily Mail, sembrerebbe essere “profondamente turbata” dalle critiche di Harry alla famiglia reale inglese.

“La nonna di Harry le ha prese molto sul personale ed è profondamente turbata da ciò che Harry ha detto. In particolare dai suoi commenti sulla genitorialità di Carlo. Nella serie per AppleTv, Harry dice che il padre “non ha fatto le cose giuste” per i suoi due figli, così come la regina Elisabetta non le aveva fatte per lui. “Mio padre mi diceva quando ero più giovane, lo diceva sia a William che a me: ‘Era così per me, quindi sarà così per te’. Non ha senso. Solo perché hai sofferto, non significa che i tuoi figli debbano soffrire. Anzi, al contrario: se hai sofferto, fai tutto il possibile per assicurarti che qualunque esperienza negativa tu abbia avuto, la puoi rendere migliore per i tuoi figli. Non si tratta solo di interrompere il ciclo? Non si tratta solo di assicurarsi che la storia non si ripeta?”.

FOTO ANSA

Come riporta il sito inglese, Carlo non probabilmente non terrà in considerazione ciò che Harry ha detto contro di lui. “Non credo che il principe Carlo vorrà litigare con sui figlio nonostante quello che Harry ha detto”, ha affermato un insider.

Le fonti del sito hanno aggiunto: “Carlo è un uomo così gentile e un padre devoto prima di tutto. Si sentirà infelice. Vuole cercare una riconciliazione. Non è affatto vendicativo”.

Speriamo che Harry e Carlo possano portare avanti la loro relazione in una direzione positiva.