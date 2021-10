E’ lecito credere che la regina Elisabetta, 95 anni di cui 70 passati a governare un intero Commonwealth di 54 paesi , sappia fare ciò che vuole in modo perfetto. Ma sembra che gli esperti e i medici della famiglia reale stiano le stiano consigliando di rinunciare al suo cocktail quotidiano. Recentemente, la regina Elisabetta è stata vista con un bastone, il che ha sollevato preoccupazioni per la sua salute. Quindi tutti -inclusi i medici di sua fiducia- probabilmente vogliono il meglio per la monarca. Eppur, fonti vicine alla regina dicono che non sia felice di rinunciare a “uno dei pochissimi piaceri” che le è rimasto.