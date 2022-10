E’ apparsa la prima foto ufficiale della famiglia reale inglese con re Carlo III, la regina consorte Camilla, e i principi del Galles Kate Middleton e William. Una foto importante, dal significato profondo, in cui tutti i membri della famiglia reale indossano abiti di colore nero.

L’immagine, rilasciata da Buckingham Palace, segna la fine del periodo di lutto per la morte di Elisabetta II e inserisce ufficialmente William e Kate Middleton nel cuore della monarchia.

La foto risale al 18 settembre, vigilia dei funerali di Elisabetta II. Ed è per questo motivo che tutti i protagonisti della foto sono vestiti di nero: nel rispetto del protocollo che impone ai membri della famiglia reale di vestirsi di nero nel periodo di lutto. Nella foto il re ha una postura rilassata, la mano sinistra nella tasca della giacca, e con il braccio destro abbraccia Camilla.

La foto è stata scattata dal fotografo reale Chris Jackson prima di un ricevimento organizzato da Carlo e Camilla per i capi di stato e i leader mondiali giunti a Londra per i funerali della regina Elisabetta II.

Kate Middleton sceglie l’abito già indossato ai funerali del Principe Filippo

Kate Middleton è nota per la sua abitudine di riciclare abiti, e anche in questa occasione ha scelto un abito nero già indossato per i funerali del principe Filippo. L’abito è firmato Catherine Walker, una delle stiliste preferite di Kate Middleton. La principessa del Galles ha completato il look con décolleté abbinate, aggiungendo gli orecchini di diamanti e perle della collezione di Lady Diana e, ovviamente, il suo amato anello con zaffiro e diamanti che nel 1981 aveva ufficializzato il fidanzamento della principessa Lady D con il re Carlo.

La scelta di Kate Middleton di utilizzare gli orecchini di perle non è casuale. Durante il periodo di lutto, infatti, i gioielli concessi ai membri della famiglia reale sono soloquelli di perle, che non a caso sono chiamati “gioielli del lutto.

